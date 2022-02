Rodeln - Folgt das nächste Gold?

Um 14:30 Uhr geht es heute im tückischen Eiskanal von Yanqing wieder um Medaillen. In der Teamstaffel kann das deutsche Quartett die Favoritenrolle kaum ablehnen. Johannes Ludwig, Natalie Geisenberger und die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt haben schließlich bei diesen Spielen alle bereits Gold gewonnen. In gleicher Besetzung war Deutschland auch 2018 in Pyeongchang bereits nicht zu schlagen.

Langlauf - 09:15 Uhr: Henning mit starkem Rennen

Katharina Hennig war nah dran, am Ende hatte es sich für die Deutsche aber nicht gereicht. Mit Platz fünf aber darf sie allemal ein Topergebnis im heutigen Einzelrennen feiern. Neben ihr konnte auch Katherine Sauerbrey überzeugen. Sie feiert mit Platz elf das nächste starke Resultat bei den Olympischen Winterspielen. Therese Johaug kommt aus dem Feiern gar nicht mehr heraus! Nachdem sie den Skiathlon dominierte, kann die Norwegerin heute ihr zweites Einzelgold absahnen. Für dieses musste Johaug dann auch deutlich mehr kämpfen. Kerttu Niskanen stellte eine harte Gegnerin dar und forderte die Norwegerin bis zum letzten Meter heraus. Nur um 0,4 Sekunden setzte sich Johaug schließlich durch. Alle

Was ist in der Nacht passiert?

In der Halfpipe hat Snowboarderin Chloe Kim aus den USA die Goldmedaille gewonnen. Silber ging hinter der unantastbaren Kim (94,00 Zähler) an die Spanierin Queralt Castellet (90,25), Bronze holte Sena Tomito aus Japan (88,25). Leilani Ettel aus Deutschland wurde Elfte.

Dank einer nahezu fehlerfreien Kür wurde der dreimalige Weltmeister aus den USA bei den Winterspielen in Peking Olympiasieger im Eiskunstlauf. Mit der Weltrekordzahl von 332,60 Punkten verwies der 22-Jährige Hanyus Landsleute Yuma Kagiyama (310,05) und Shoma Uno (293,00) auf die Plätze zwei und drei.

Goldhoffnung Martin Nörl ist bei den Olympischen Spielen in Peking im Snowboardcross-Viertelfinale gescheitert. Olympiasieger wurde nach einem Fotofinish Vizeweltmeister Alessandro Hämmerle (Österreich) vor dem WM-Dritten Eliot Grondin aus Kanada. Der Italiener Omar Visintin wurde überraschend Dritter.

Olympia am 10. Februar live: Strolz holt Gold

Der österreichische Skirennläufer Johannes Strolz hat bei den Olympischen Spielen sensationell die Goldmedaille in der Kombination gewonnen und ist damit in die Fußstapfen seines Vaters Hubert getreten. Der 29-Jährige siegte in Yanqing nach Abfahrt und einem Slalomlauf deutlich vor Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen/+0,59 Sekunden) und James Crawford (Kanada/+0,68).

Simon Jocher, der bei der WM vor einem Jahr einen starken fünften Rang belegt hatte, vergab die Außenseiterchance auf eine Medaille bereits durch eine schwache Leistung in der Abfahrt. Anschließend schied er im Slalom aus.

Olympia 2022: Welche Entscheidungen stehen an?

In unserer Übersicht findet ihr die aktuellen Medaillenentscheidungen, die am heutigen Tag anstehen.

Olympia 2022: Wann laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?

Olympia 2022 ist live im Wechsel in der ARD und im ZDF zu sehen. Eurosport überträgt an allen Tagen live. Zudem bieten alle drei Sender Parallel-Livestreams zu den Übertragungen an. Einen detaillierten Zeit- und Sendeplan findet ihr hier.

