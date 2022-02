Medaillenspiegel

Eine bessere Ausbeute als die Rodler kann man nicht haben: Vier Goldmedaillen waren zu vergeben, vier Goldmedaillen holte sich die deutschen Rodler. Auch im Medaillenspiegel bringt das Deutschland wieder an die Eins. Hier gehts zum Medaillenspiegel:

15:40 Uhr: Historisches Skeleton-Gold für Deutschland!

Christopher Grotheer schreibt Geschichte! Der Deutsche gewinnt als erster deutscher Skeleton-Pilot Olympia-Gold! Im vierten Lauf lässt sich der Sachsen-Anhaltiner die Führung nicht mehr nehmen! Teamkollege Axel Jungk komplettiert das deutsche Traum-Ergebnis mit seiner Fahrt zu Silber. Er rettet einen knappen Vorsprung von 0,1 Sekunden auf den Drittplatzierten Yan Wengang ins Ziel.

Der Russe Tretiakov verliert im letzten Durchgang nach mehreren Fahrfehlern seinen Bronze-Rang noch an den Chinesen Yan Wengang

15:21 Uhr: Gassner mit gutem Abschlusslauf

Guter Schlussdurchgang für Alexander Gassner. Der Deutsche, der nach drei Durchgängen auf Rang neun lag, legt seinen besten Lauf auf der Bahn hin und lässt schon einmal mindestens den Letten Dukurs hinter sich.

14:52 Uhr: Skeleton - Ein Lauf fehlt zum Gold-Glück

In wenigen Minuten beginnt der entscheidende vierte Lauf im Skeleton der Männer. Gelingt Christopher Grotheer und Axel Jungk die Sensation? Die beiden Deutschen starten auf Rang eins und zwei in den letzten Durchgang.

13:33 Uhr: Skeleton - Deutsches Duo baut Vorsprung aus

Auch im dritten Durchgang überzeugt Christopher Grotheer und baut seinen Vorsprung aus: Er liegt einen Lauf vor Schluss 0,85 Sekunden vor Axel Jungk, der sich kurz vor dem Ziel einen kleinen Fahrfehler leistet. Der zuvor drittplatzierte Chinese Yan Wengang erwischt keinen guten Lauf und hat nun 1,13 Sekunden Rückstand auf Grotheer. Neuer Dritter nach drei Durchgängen ist Alexander Tretiakov aus Russland. Er kommt mit seiner Laufzeit aber nicht an Grotheer und Jungk heran. Der entscheidende Durchgang beginnt um 14:55 Uhr deutscher Zeit.

13:15 Uhr: Skeleton - Deutsche Goldchance bei den Männern

Nach zwei von vier Läufen liegt der deutsche Skeletoni Christopher Grotheer in Führung. Auf Rang zwei liegt mit 0,7 Sekunden Rückstand mit Axel Jungk ein weiterer Deutscher. Dritter ist vor den beiden Finalläufen der Chinese Yan Wengang. Gelingt heute tatsächlich der deutsche Doppelsieg im Skeleton? Jetzt beginnen die entscheidenden beiden Läufe!

11:17 Uhr: Eisschnelllauf - Beckert Siebter - Gold an Schweden

Der deutsche Eisschnellläufer Patrick Beckert hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking auch in seinem zweiten Einsatz eine Medaille klar verpasst. Der beste deutsche Langstreckler lief am Freitag auf seiner Spezialstrecke 10.000 m in 13:01,23 Minuten auf den siebten Rang. Beckert hatte sich im Vorfeld nicht zu den Top-Favoriten gezählt.

Zu diesen gehörte Nils van der Poel. Der Schwede, der mit Korruptionsvorwürfen gegen das niederländische Team für Aufsehen gesorgt hatte, feierte sein zweites Gold. Fünf Tage nach dem Triumph über 5000 m lief der 25-Jährige in 12:30,74 Minuten Weltrekord. Silber ging an den Niederländer Patrick Roest (12:44,59), Bronze gewann der Italiener Davide Ghiotto (12:45,98).

11:12 Uhr: Biathlon: Historisch schlechtes deutsches Ergebnis

Die deutschen Biathletinnen fahren im Sprint ihr schlechtestes Olympia-Ergebnis der Geschichte ein. Vier Tage nach ihrem Triumph im Klassiker ist Herrmann in Zhangjiakou über 7,5 km nach zwei Strafrunden weit abgeschlagen und muss sich mit Rang 22 begnügen. Als beste Deutsche kommt nur die fehlerfreie Olympia-Debütantin Vanessa Voigt als 18. gerade noch in die Top 20. Die fehlerfreie norwegische Topfavoritin Marte Olsbu Röiseland holt sich nach dem Sieg mit der Mixed-Staffel schon ihre zweite Goldmedaille in Peking. Die elfmalige Weltmeisterin siegt vor der Schwedin Elvira Öberg (0 Strafrunden/+30,9 Sekunden) und der Italienerin Dorothea Wierer (0/+37,2).

In die Verfolgung am Sonntag (10.00 Uhr MEZ) geht Herrmann mit einer großen Hypothek, der Rückstand auf Röiseland beträgt 1:45,1 Minuten. Voigt geht 13,7 Sekunden vor Herrmann ins Rennen. Auch Franziska Preuß (2 Strafrunden/+1,57,1 Minuten) und Vanessa Hinz (3/+2,40,0) blieben im Sprint deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Für das zuvor schlechteste Sprint-Ergebnis bei Olympischen Winterspielen, bei denen die Biathletinnen seit 1992 um Medaillen kämpfen, hatten die Athletinnen des Deutschen Skiverbandes (DSV) 2014 in Sotschi gesorgt. Damals war Evi Sachenbacher-Stehle als beste Deutsche Elfte geworden.

11:05 Uhr: Biathlon: Vanessa Hinz nicht in Top 50 - Gold für Röiseland

Nun ist auch Vanessa Hinz im Ziel. Mit 2:40 Minuten Rückstand auf Marte Olsbu Röiseland, die heute Gold gewinnt, ist Hinz aktuell auf Rang 54. Hinter Röiseland geht Silber angesichts der nur noch wenigen ausstehenden Zielankünfte voraussichtlich an die Schwedin Elvira Öberg und Bronze an die Italienerin Dorothea Wierer.

11:00 Uhr: Biathlon: Deutsche Frauen enttäuschen

Mit 1:57 Minuten Rückstand kommt Franziska Preuß abgeschlagen ins Ziel. Vanessa Hinz unterlaufen bei ihrem zweiten Schießen zwei weitere Fehlschüsse. Auch hier ist ein gutes Ergebnis dahin. Aktuell ist Vanessa Voigt als momentan 18. beste Deutsche.

10:51 Uhr: Biathlon - Preuß und Hinz mit Fehlern

Franziska Preuß hatte nach dem ersten Schießen noch Chancen auf ein Top-Ergebnis, doch beim Stehenschießen unterlaufen ihr zwei Fehler. Bei Vanessa Hinz sind die Medaillenchancen nach einem Fehler im ersten Schießen wohl auch bereits dahin.

10:41 Uhr: Voigt kommt als 14. ins Ziel

Vanessa Voigt ist in beiden Schießen zwar fehlerfrei geblieben, kann läuferisch aber nicht mit der Spitze mithalten. Mit 1:31 Minuten Rückstand auf die weiter Führende Marte Olsbu Röiseland kommt sie als zwischenzeitlich 14. ins Ziel.

10:26 Uhr: Biathlon - Voigt bleibt fehlerfrei, Herrmann ohne Medaille

Gutes erstes Schießen für Vanessa Voigt, die fehlerfrei bleibt. Denise Herrmann kommt derweil mit 1:45 Minuten Rückstand auf Marte Olsbu Röiseland als zwischenzeitlich Siebte ins Ziel und verpasst damit eine Medaille deutlich. Bitter für Herrmann: Mit diesem Rückstand wird sie auch in die anstehende Verfolgung gehen.

10:19 Uhr: Biathlon - Herrmann mit nächstem Fehler

Auch beim zweiten Schießen verfehlt Denise Herrmann eine Scheibe und muss ihre Medaillenhoffnungen wohl begraben. Marte Olsbu Röiseland bleibt dagegen erneut fehlerfrei. Gold geht heute wohl nur über die Norwegerin, die auch in dieser Weltcup-Saison überragt.

10:12 Uhr: Biathlon - Ein Fehlschuss bei Herrmann

Beim ersten Liegenschießen läuft es nicht perfekt für Denise Herrmann, die sich einen Fehlschuss leistet und rund 34 Sekunden Rückstand auf die aktuell führende Norwegerin Marte Olsbu Röiseland hat.

10:01 Uhr: Biathlon - auf geht's!

Die Norwegerin Tiril Eckhoff eröffnet den Sprint als erste Läuferin. Für Deutschland gehen vier Starterinnen ins Rennen: Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Vanessa Hinz und Franziska Preuß.

9:50 Uhr: Biathlon - Medaillenhoffnung für Deutschland

Gelingt den deutschen Frauen nach dem Gold für Denise Herrmann im Einzel auch im Sprint über die 7,5 km eine Medaillen-Sensation? In wenigen Minuten geht es los in der Loipe.

9:26 Uhr: Langlauf - Finne holt Gold, Deutsche verpassen Top 15

Der Finne Iivo Niskanen ist Langlauf-Olympiasieger über 15 km. Vom ersten Kilometer an dominierte Niskanen das Geschehen und setzt sich mit 23,2 Sekunden Vorsprung locker vor Alexander Bolshunov. Für Niskanen ist es nach Gold im Teamsprint 2014 und dem Einzel-Gold 2018 über die 50 Kilometer die dritte Gold-Medaille bei Olympischen Winterspielen. Johannes Høsflot Klæbo holt sich Bronze ab. Ihm fehlten schon 37,5 Sekunden zu Niskanen.

Die deutschen Athleten landen in dem anspruchsvollen Rennen mit Positionen jenseits der Top 15. Das beste Ergebnis gelingt Lucas Bögl auf dem 17. Platz. Jonas Dobler wird 19. vor Janosch Brugger. Youngster Albert Kuchler verpasst bei seinem Olympia-Debüt die Top 30 als 32. knapp.

Was ist in der Nacht passiert?

Nach den ersten zwei von vier Läufen im Skeleton der Frauen haben gleich drei deutsche Starterinnen noch gute Medaillenchancen: Hinter der Führenden Jaclyn Narracott (Australien) liegt Hannah Neise (+0,210 Sekunden) auf Rang 2, Tina Herrmann (+0,230 Sekunden) auf Rang drei und Jacqueline Lölling (+0,380 Sekunden) auf Platz fünf.

Ab 13:20 Uhr beginnen die entscheidenden Läufe drei und vier.

Das russische Eishockey-Team hat sein Gruppenspiel gegen Dänemark mit 2:0 gewonnen. Bei den Frauen wurde das US-Team im Viertelfinale seiner Favoritenrolle gegen Tschechien mit einem 4:1-Sieg gerecht und steht im Halbfinale.

Olympia am 11. Februar live: Gut-Behrami holt Gold

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami hat nach Bronze im Riesenslalom in der Nacht die Goldmedaille im Super-G gewonnen. Zweite wurde die Österreicherin Mirjam Puchner mit 0,22 Sekunden Rückstand. Bronze ging an die Schweizerin Michelle Gisin (+0,30 Sekunden). Die Sensationssiegerin im Super-G von 2018, Ester Ledecka, wurde Fünfte. Die einzige deutsche Starterin Kira Weidle wurde mit 1,15 Sekunden Rückstand 15.. Mikaela Shiffrin landete auf Rang neun.

Olympia 2022: Welche Entscheidungen stehen an?

In unserer Übersicht findet ihr die aktuellen Medaillenentscheidungen, die am heutigen Tag anstehen.

Olympia 2022: Wann laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?

Olympia 2022 ist live im Wechsel in der ARD und im ZDF zu sehen. Eurosport überträgt an allen Tagen live. Zudem bieten alle drei Sender Parallel-Livestreams zu den Übertragungen an. Einen detaillierten Zeit- und Sendeplan findet ihr hier.

Du willst die wichtigsten Olympia-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.