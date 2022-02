Medaillenspiegel

Eine bessere Ausbeute als die Rodler kann man nicht haben: Vier Goldmedaillen waren zu vergeben, vier Goldmedaillen holte sich die deutschen Rodler. Auch im Medaillenspiegel bringt das Deutschland wieder an die Eins. Hier gehts zum Medaillenspiegel:

10:26 Uhr: Biathlon - Voigt bleibt fehlerfrei, Herrmann ohne Medaille

Gutes erstes Schießen für Vanessa Voigt, die fehlerfrei bleibt. Denise Herrmann kommt derweil mit 1:45 Minuten Rückstand auf Marte Olsbu Röiseland als zwischenzeitlich Siebte ins Ziel und verpasst damit eine Medaille deutlich. Bitter für Herrmann: Mit diesem Rückstand wird sie auch in die anstehende Verfolgung gehen.

10:19 Uhr: Biathlon - Herrmann mit nächstem Fehler

Auch beim zweiten Schießen verfehlt Denise Herrmann eine Scheibe und muss ihre Medaillenhoffnungen wohl begraben. Marte Olsbu Röiseland bleibt dagegen erneut fehlerfrei. Gold geht heute wohl nur über die Norwegerin, die auch in dieser Weltcup-Saison überragt.

10:12 Uhr: Biathlon - Ein Fehlschuss bei Herrmann

Beim ersten Liegenschießen läuft es nicht perfekt für Denise Herrmann, die sich einen Fehlschuss leistet und rund 34 Sekunden Rückstand auf die aktuell führende Norwegerin Marte Olsbu Röiseland hat.

10:01 Uhr: Biathlon - auf geht's!

Die Norwegerin Tiril Eckhoff eröffnet den Sprint als erste Läuferin. Für Deutschland gehen vier Starterinnen ins Rennen: Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Vanessa Hinz und Franziska Preuß.

9:50 Uhr: Biathlon - Medaillenhoffnung für Deutschland

Gelingt den deutschen Frauen nach dem Gold für Denise Herrmann im Einzel auch im Sprint über die 7,5 km eine Medaillen-Sensation? In wenigen Minuten geht es los in der Loipe.

9:26 Uhr: Langlauf - Finne holt Gold, Deutsche verpassen Top 15

Der Finne Iivo Niskanen ist Langlauf-Olympiasieger über 15 km. Vom ersten Kilometer an dominierte Niskanen das Geschehen und setzt sich mit 23,2 Sekunden Vorsprung locker vor Alexander Bolshunov. Für Niskanen ist es nach Gold im Teamsprint 2014 und dem Einzel-Gold 2018 über die 50 Kilometer die dritte Gold-Medaille bei Olympischen Winterspielen. Johannes Høsflot Klæbo holt sich Bronze ab. Ihm fehlten schon 37,5 Sekunden zu Niskanen.

Die deutschen Athleten landen in dem anspruchsvollen Rennen mit Positionen jenseits der Top 15. Das beste Ergebnis gelingt Lucas Bögl auf dem 17. Platz. Jonas Dobler wird 19. vor Janosch Brugger. Youngster Albert Kuchler verpasst bei seinem Olympia-Debüt die Top 30 als 32. knapp.

Was ist in der Nacht passiert?

Nach den ersten zwei von vier Läufen im Skeleton der Frauen haben gleich drei deutsche Starterinnen noch gute Medaillenchancen: Hinter der Führenden Jaclyn Narracott (Australien) liegt Hannah Neise (+0,210 Sekunden) auf Rang 2, Tina Herrmann (+0,230 Sekunden) auf Rang drei und Jacqueline Lölling (+0,380 Sekunden) auf Platz fünf.

Ab 13:20 Uhr beginnen die entscheidenden Läufe drei und vier.

Das russische Eishockey-Team hat sein Gruppenspiel gegen Dänemark mit 2:0 gewonnen. Bei den Frauen wurde das US-Team im Viertelfinale seiner Favoritenrolle gegen Tschechien mit einem 4:1-Sieg gerecht und steht im Halbfinale.

Olympia am 11. Februar live: Gut-Behrami holt Gold

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami hat nach Bronze im Riesenslalom in der Nacht die Goldmedaille im Super-G gewonnen. Zweite wurde die Österreicherin Mirjam Puchner mit 0,22 Sekunden Rückstand. Bronze ging an die Schweizerin Michelle Gisin (+0,30 Sekunden). Die Sensationssiegerin im Super-G von 2018, Ester Ledecka, wurde Fünfte. Die einzige deutsche Starterin Kira Weidle wurde mit 1,15 Sekunden Rückstand 15.. Mikaela Shiffrin landete auf Rang neun.

Olympia 2022: Welche Entscheidungen stehen an?

In unserer Übersicht findet ihr die aktuellen Medaillenentscheidungen, die am heutigen Tag anstehen.

Olympia 2022: Wann laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?

Olympia 2022 ist live im Wechsel in der ARD und im ZDF zu sehen. Eurosport überträgt an allen Tagen live. Zudem bieten alle drei Sender Parallel-Livestreams zu den Übertragungen an. Einen detaillierten Zeit- und Sendeplan findet ihr hier.

