15:39 Uhr: GOLD an Hannah Neise

Das ist die Laufbestzeit für die Deutsche! Und das, ohne bisher einen Weltcup gewonnen zu haben. Nach den Herren jetzt auch Gold im Skeleton bei den Damen. Silber an die Australierin Narracott vor der Niederländerin Bos MEHR im LIVETICKER >>

14:18 Uhr: Vierter Lauf im Skeleton steht an

Und die Chancen der deutschen Athletinnen sind gut. Hannah Neise liegt in Führung nach drei von vier Läufen. Ihr Vorsprung von 14 Hundertstel ist aber hauchdünn vor der Australierin Narracott. Tina Hermann rangiert auf Platz drei, Jacqueline Lölling ist als Sechste hat auch noch mit guten Chancen. Um 14:55 Uhr im LIVETICKER >>

13:40 Uhr: Gold an Lindvik - vor Kobayashi

Kobayashi ist doch schlagbar! Marius Lindvik gewinnt Gold! Bronze geht damit an Karl Geiger - die erste Medaille für die Skispringer und die zweite nach Silber für Karina Althaus. Und es kommt ja noch das Mannschaftsspringen.

13:35 Uhr: Koch und Zajc kürzer

Damit steht es fest! Medaille für Karl Geiger. Aber was wird es? Im Moment führt Geiger vor Stoch und Eisenbichler - MEHR im LIVETICKER >>

13:35 Uhr: Geiger verkürzt und weit

Karl Geiger springt mit verkürztem Anlauf und landet bei bei 138 Metern. Er kommt damit auf 5,6 Punkte mehr als Eisenbichler. Doppelte Führung. Fünf kommen noch - MEHR Im LIVETICKER >>

13:32 Uhr: Starker Sprung von Eisenbichler

Platz 1 für Eisenbichler! Noch 7 Starter kommen, darunter Geiger nach dem Österreicher Hörl.

12:46 Uhr: DSV-Adler in Schlagdistanz

142 Meter - Ryoyu Kobayashi scheint in Peking unschlagbar. Die deutschen Hoffnungen Karl Geiger auf Platz 6 und Markus Eisenbichler auf Platz 8 haben noch Chancen auf eine Medaille. Geiger trennen exakt vier Punkte au fden drittpaltzierten Slowenen Timi Zajc, Eisenbichler liegt weitere 1,5 Punkte hinter Geiger.

12:42 Uhr: Eisenbichler vorerst auf Platz 5

137,5 Meter für Markus Eisenbichler - damit rangiert er sich auf Platz 5 ein. 5,5 Punkte hinter dem Führenden.

12:33 Uhr: Schmid auf Rang drei

Der Wettkampf von der Großschanze nimmt immer mehr an Fahrt auf und inzwischen sind einige der großen Favoriten unten. Führender ist nach einem starken 137,5-Meter-Satz Kamil Stoch aus Polen. Constantin Schmid rangiert hinter Manuel Fettner, der auf 138,5 Meter segelte und nur 2,3 Punkte weniger auf dem Konto hat als Stoch. Schmid kommt auf 131,4 Punkte.

12:03 Uhr: Skispringen von der Großschanze

Gleich startet der erste Durchgang. In der Probe ist Normalschanzen-Olympiasieger Ryoyu Kobayashi mit 136,5 Metern weitester Springer. Karl Geiger landet auf 10 Markus Eisenbichler auf Platz 4.

11:58 Uhr: 3:2! DEB -Team zittert sich zum Sieg gegen China

Am Ende gewinnt die deutsche Nationalmannschaft mit viel Mühe gegen China. Nach dem Anschlusstreffer läuft nicht mehr viel zusammen bei der Truppe von Bundestrainer Toni Söderholm. Morgen wartet das letzte Vorrundenspiel, es geht gegen die USA.

11:06 Uhr: Boe gewinnt - Bronze für Boe

Das Brüderpaar Johannes Thingnes und Tarjei siegen vor dem Franzosen Fillon Maillet. Für Benedikt Doll reicht es zu Platz 8 - immerhin eine gute Ausgangslage für den Verfolger.

11:05 Uhr: Deutschland führt 3:1

Nach der 3:0-Führung durch Dominik Kahun nehmen die DEB-Cracks etwas Gas raus. Das macht sich für China bezahlt, Spencer Foo trifft. Das Schlussdrittel im Liveticker >>

10:48 Uhr: Boe führt im Biathlon Sprint

Auf den pfeilschnellen Johannes Thingnes Boe fehlen Quentin Fillon Maillet letztendlich 25 Sekunden im Ziel, immerhin kann sich der Franzose aber deutlich vor Maxim Tsvetkov behaupten und auf Rang zwei schieben.

Wenig später checkt Tarjei Boe ein und schiebt sich hauchdünn vor Tsvetkov auf den Bronzerang. Benedikt Doll belegt den zwischenzeitlich sechsten Platz und erarbeitet sich immerhin eine gute Ausgangsposition für den Verfolger.

10:16 Uhr: Biathlon Sprint der Herren

Mittlerweile haben sich einige Medaillenanwärter auf ihre erste Runde begeben. Kurz nacheinander stürmen sowohl Johannes Thingnes Bø aus Norwegen als auch der Franzose Quentin Fillon Maillet auf die Loipe. Auch die starken ROC-Athleten Alexander Loginov und Eduard Latypov sind unterwegs.

10:15 Uhr: DEB-Team führt 2:0 nach 1. Drittel

Nach zunächst schwierigem Start findet die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm besser ins Spiel. Zunächst findet ein Tor von Ingolstadts Daniel Pietta keine Anerkennung, dann treffen aber Straubings Marcel Brandt und Korbinian Holzer von den Adler Mannheim. Das Spiel im Liveticker >>

9:24 Uhr: Es ist Silber!

Sofie Krehl sichert sich kurz im Schlussprint die Silbermedaille - vor Schweden und Finnland. 2,5 Sekunden vor den Schwedinnen.

Olympia am 12. Februar live: 9:10 Uhr - Langlauf Staffel auf Medaillen Kurs

Beim letzten Wechsel führt die deutsche Damen-Staffel vor den russischen Athletinnen mit fünf Sekunden. Mit etwas Abstand von 14,7 Sekunden kommt Norwegen auf Rang drei. Drei Weitere Sekunden dahinter folgt Schweden.

Eine Medaille könnte durchaus möglich sein.

