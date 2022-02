Biathlon - Fillon Maillet gewinnt - Rees bester Deutscher

Die deutschen Biathlon-Männer müssen bei den Olympischen Winterspielen weiter auf die erste Medaille warten. In der Verfolgung über 12,5 km kam der von Rang 17 gestartete Roman Rees als bester Deutscher auf Platz sechs ins Ziel. Auf Bronze fehlten dem 28-jährigen Schwarzwälder aber fast zwei Minuten, der Rückstand auf den fehlerfreien französischen Sieger Quentin Fillon Maillet betrug 2:30,2 Minuten. Der Franzose verwies nach einer bärenstarken Vorstellung Tarjei Bö (Norwegen) und Eduard Latypow (ROC/beide 1 Strafrunde) auf die Plätze zwei und drei.

Biathlon - Röiseland holt nächstes Gold

Marte Olsbu Röiseland hat ihren Siegeslauf bei den Olympischen Winterspielen fortgesetzt. Nach Gold im Einzel holte die Norwegerin auch in der Verfolgung die Goldmedaille. Silber ging an Elvira Öberg aus Schweden, Dritte wurde Ingrid Landmark Tandrevold. Aus deutscher Sicht wurde Vanessa Voigt beste Deutsche auf Platz zwölf. Franziska Preuß (1) verbesserte sich um 15 Plätze auf Rang 15, Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann wurde nach drei Strafrunden 17.

Langlauf - Russland gewinnt Gold

Die deutschen Skilangläufer haben ihre erste Staffel-Medaille bei Olympischen Spielen seit 16 Jahren verpasst, im heftigen Schneetreiben von Zhangjiakou aber mit Platz fünf ihre beste Platzierung seit dem Silber 2006 in Turin verbucht. Der Sieg ging an die russische Staffel vor Norwegen und Frankreich.

Ski Alpin - Odermatt neuer Olympiasieger

Top-Favorit Marco Odermatt hat bei widrigen äußeren Bedingungen Olympia-Gold im Riesenslalom gewonnen. Der Wunderknabe aus der Schweiz verteidigte seine Führung aus dem ersten Lauf und siegte mit 0,19 Sekunden Vorsprung vor Zan Kranjec aus Slowenien. Dritter wurde mit gewaltigem Rückstand Weltmeister Mathieu Faivre (Frankreich/+1,34). Julian Rauchfuss als einziger Deutscher im Finale belegte Rang 20.

