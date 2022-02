Ski Freestyle - Emma Weiß verpasst Aerials-Endrunde

Ski-Freestylerin Emma Weiß hat bei ihrem Olympia-Debüt in Peking die Endrunde im Aerials-Wettbewerb verpasst. Die 22-Jährige kam am Montag in der Qualifikation im Genting Snow Park von Zhangjiakou nur auf 75,98 Punkte und verfehlte damit die Teilnahme an der ersten Finalrunde der besten Zwölf. Die beste Punktzahl gelang Weltmeisterin Laura Peel aus Australien (104,54).

Eiskunstlauf - Papadakis und Cizeron holen Gold

Mit vier Jahren Verspätung haben sich Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron ihren olympischen Traum erfüllt. Nach Silber 2018 in Pyeongchang gewannen die französischen Eistänzer in Peking die Goldmedaille.

Schon nach dem Rhythmustanz in Führung bauten die viermaligen Weltmeister in der Kür ihren Vorsprung weiter aus und erhielten insgesamt 226,98 Punkte - eine neue Weltbestmarke. Den zweiten Platz sicherten sich mit deutlichem Abstand die russischen Europameister Victoria Sinitsina und Nikita Katsalapow (220,51). Madison Hubbell und Zachary Donohue aus den USA (218,02) gewannen die Bronzemedaille.

Snowboard - Annika Morgan fliegt ins Big-Air-Finale

Snowboarderin Annika Morgan hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking auch im Big-Air-Wettbewerb das Finale erreicht. Zwei Tage nach ihrem 20. Geburtstag landete sie am Montag in der Qualifikation in Shougang trotz eines Patzers beim ersten Sprung mit 132,25 Punkten auf Rang acht.

Nur die besten zwölf Athletinnen sind bei der Big-Air-Entscheidung am Dienstag dabei. Die Qualifikation gewann mit 176,50 Punkten Slopestyle-Olympiasiegerin Zoi Sadowski-Syn (Neuseeland) vor den beiden Japanerinnen Kokomo Murase (171,00) und Reira Iwabuchi (158,50).

Monobob - Laura Nolte verpasst Medaille

Laura Nolte (Winterberg) hat bei der Olympia-Premiere im Monobob eine Medaille knapp verpasst. Die WM-Dritte rutschte bei den Winterspielen in China am Entscheidungstag vom Bronzerang noch auf den vierten Platz ab. Zur ersten Olympiasiegerin im Einzelschlitten krönte sich Weltmeisterin Humphries mit dem komfortablen Vorsprung von 1,54 Sekunden vor ihrer Landsfrau Elana Meyers Taylor, Christine de Bruin (Kanada/+1,76) sicherte sich Bronze. Es war der insgesamt dritte Olympiasieg für die 36-jährige Humphries.

