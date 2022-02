Was steht noch an?

Zwei Medaillenentscheidungen stehen heute noch auf dem Programm. Und angesichts der Sportarten scheinen die Chancen für die deutschen Athleten prächtig. In der Nordischen Kombination allerdings gestalten sich die Ausgangspositionen nicht sonderlich gut. Die laufstarken Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek haben auf der Schanze zu viel liegen lassen. Und Manuel Faißt sowie Julian Schmid sind läuferisch nicht so stark, um vor allem den überragenden Jarl Magnus Riiber gefährden zu können. Der Lauf über die zehn Kilometer soll etwas verspätet um 11:30 Uhr beginnen. Besser schaut es da im Eiskanal aus. Medaillen scheinen für Francesco Friedrich & Co. ausgemachte Sache zu sein. Alle drei deutschen Bob liegen prächtig im Rennen und besitzen Chancen auf Edelmetall. Mit dem dritten Durchgang beginnen wir um 13:15 Uhr.

Nordische Kombination - Geiger weit hinten

Jarl Magnus Riiber liegt bei seiner Rückkehr nach dem Springen in Führung. Der Norweger, der zuletzt wegen einer Coronainfektion nicht starten durfte, sprang 142 Meter und liegt von Kristjan Ilves aus Estland und Ryota Yamamoto. Bester Deutscher ist Manuel Faißt auf Rang vier mit 0,47 Sekunden Rückstand. Vinzenz Geiger erwischte schlechte Bedingungen und kam nur auf 122 Meter - das sind 2:15 Minuten Rückstand auf Riiber. Um 11:30 Uhr starten die 10 km.

Nordische Kombination - Springen auf der Großschanze

Es geht direkt weiter bei den Olympischen Winterspielen: Die Nordischen Kombinierer sind auf der Großschanze unterwegs und suchen den nächsten Olympiasieger. Auf der Normalschanze holte sich Vinzenz Geiger die Medaille - kann er auch auf der großen Schanze nachlegen?

Biathlon - Endergebnis

Gold geht an Norwegen, Silber an die Franzosen. Dahinter kommt Deutschland auf dem undankbaren vierten Platz ins Ziel. Russland kann noch Schadensbegrenzung betreiben und holt Bronze. Schade für das deutsche Team, hier war mehr drin, aber mit der Strafrunde von Nawrath waren die Hoffnungen dahin.

Biathlon - Auf der Strecke

Vorne ist Gold für Norwegen sicher, da der Vorsprung auf Frankreich angewachsen ist. Nawrath konnte den Rückstand auf Russland etwas verkleiner, aber das wird eng mit Bronze.

Biathlon - Entscheidung

Deutschland liegt jetzt auf Platz vier und hat 12 Sekunden Rückstand auf den Bronzerang auf dem Russland liegt. Vorne ist Norwegen 21,3 Sekunden vor Frankreich unterwegs.

Biathlon - 8. Schießen

Showdown in der Staffel: Latypov schwächelt am Anschlag und kämpft. Er muss zweimal in die Runde! Norwegen liegt auf Goldkurs. Deutschland muss ebenfalls in die Runde. Frankreich geht auf Platz zwei auf die Strecke.

Biathlon - 7. Schießen

Russland lässt hier gar nichts anbrennen. Wieder fehlerfrei! Nawrath muss einmal nachladen - Frankreich auch. Norwegen bleib ohne Fehler. Die Drei bleiben weiterhin eng zusammen mit 50 Sekunden Rückstand auf Russland.

Biathlon - 3. Wechsel

Russland übergibt mit einem Vorsprung von 41,3 Sekunden an Eduard Latypov. Auf Platz zwei geht Quentin Fillon Maillet für Frankreich auf die Strecke, Norwegen schickt Vetle Sjaastand Christiansen auf die Strecke, Deutschland liegt auf vier und setzt die Hoffnungen auf Philipp Nawrath. Platz zwei bis vier liegen direkt hintereinander und kämpfen hier um zwei Medaillen. Russland ist bereits etwas enteilt, auch wenn der Abstand auf der Schlussrunde kleiner geworden ist.

Biathlon - 6. Schießen

Wieder fehlerfrei - Russland liegt klar auf Goldkurs. Frankreich muss einmal nachladen, Weißrussland muss in die Strafrunde. Deutschland schießt nur einmal daneben und geht auf Rang drei vor. Direkt dahinter aber die fehlerfreien Norwegen. Es bleibt sehr spannend.

Biathlon - 5. Schießen

Auch der dritte russische Athleten legt gut los und geht fehlerfrei auf die Strecke, das wird sehr schwer für die Konkurrenz. Frankreich muss zweimal nachladen und hat 48,6 Sekunden Rückstand. Benedikt Doll bleibt fehlerfrei und kann sich nach vorne schieben. Rang vier mit 1:16,1 Minuten Rückstand. Auf drei liegt Weißrussland.

Biathlon - 2. Wechsel

Russland übergibt mit einer klaren Führung und schickt Maxim Tsvetkov ins Rennen- Dahinter Frankreich mit 36.2 Sekunden Rückstand und Simon Desthieux. Dahinter Weißrussland. Deutschland liegt auf Rang fünf mit 1:23,4 Sekunden und schickt Benedikt Doll auf die Strecke.

Biathlon - 4. Schießen

Durch zwei Fehler von Russland kann sich Frankreich auf Platz zwei vorschieben. Rees muss einmal nachladen und geht mit einem Rückstand von 1:18,9 Minuten auf die Strecke.

Biathlon - 3. Schießen

Alexander Loginov bleibt ohne Fehler und kann seinen Vorsprunge weiter ausbauen, dahinter weiter Weißrussland und Italien. Auch Roman Rees liefert ein tolles Schießen und kann sich auf Position fünf vorschieben.

Biathlon - 1. Wechsel

Erik Lesser kann auf der Strecke zwar zwei Plätze gut machen, verliert aber auch fünf Sekunden auf die russische Staffel. Die liegt mittlerweile knapp vor Weißrussland, Frankreich und Italien. Für Deutschland ist jetzt Roman Rees auf der Loipe.

Biathlon - 2. Schießen

Russland geht als erstes Team mit nur einem Nachlader auf die Strecke. Lesser muss dreimal nachladen, hat auch Probleme mit dem Gewehr, kann aber die Strafrunde vermeiden und geht mit 35 Sekunden als Zehnter auf die Strecke. Norwegen muss einmal in die Strafrunde und liegt auf Platz 13.

Biathlon - 1. Schießen

Erik Lesser bleibt beim ersten Anschlag fehlerfrei und geht auf Position sechs wieder auf die Strecke. Er hat 5,8 Sekunden Rückstand auf die führende Staffel aus der Schweiz. Noch ist das Feld eng beieinander.

Biathlon - Deutsche Staffel will eine Medaille

Es geht Schlag auf Schlag: Wegen extremer Kälte wurde die Männer-Staffel der Biathleten bereits auf 7:30 Uhr vorgezogen. Die Deutschen sind mit Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Nawrath am Start und wollen hier die erste Medaille bei den Männer holen. Die Konkurrenz ist allerdings mit Norwegen, Frankreich und Russland stark besetzt. Wir sind gespannt.

Eishockey - Deutschland scheidet aus

Der Traum der deutschen Eishockey-Nationalspieler von einer erneuten Olympia-Medaille ist schon früh geplatzt. Vier Jahre nach dem silbernen Wunder von Pyeongchang scheiterte das mit höchsten Zielen angereiste Team bereits im ersten K.o.-Spiel in Peking krachend mit 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) gegen die Slowakei und fliegt mit leeren Händen nach Hause.

Eishockey - Deutschland kassiert vierten Gegentreffer

Da ist das Aus für die deutsche Eishockey-Mannschaft. Das Team kassiert zwei Minuten vor dem Schluss den vierten Gegentreffer - das war zu wenig, um hier weiterzukommen.

Eishockey - DEB-Team vor dem Aus

In der Qualifikation für das Viertelfinale sieht es für das deutsche Eishockey-Team schlecht aus. Gegen die Slowakei liegt das Team 0:3 hinten und es sind nur noch sieben Minuten zu spielen.

Abfahrt - Weidle verpasst Medaille

Große Enttäuschung bei Kira Weidle. Die deutsche Abfahrtshoffnung verpasst eine Medaille am Olympia-Berg Xiaohaituo. Gold ging an die Schweizerin Corinne Suter, Silber sicherte sich Sofia Gogia aus Italien vor Landsfrau Natalie Delgado.

Guten Morgen

Einen wunderschönen Guten Morgen. Auch heute halten wir euch wieder auf dem Laufenden, was die Olympischen Spiele in Peking betrifft.

Olympia 2022: Welche Entscheidungen stehen an?

In unserer Übersicht findet ihr die aktuellen Medaillenentscheidungen, die am heutigen Tag anstehen.

