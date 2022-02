Eishockey - Slowakei schlägt USA

Deutschland-Bezwinger Slowakei greift im Eishockey-Turnier in Peking nach seiner ersten Olympia-Medaille. Der Weltmeister von 2002, der die DEB-Auswahl mit einem 4:0 in der ersten K.o.-Runde nach Hause geschickt hatte, bezwang im Viertelfinale die USA mit 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen.

Was steht noch an?

Ein voller Tag wartet noch auf uns: Um 8:15 Uhr stehen die THalbfinals im Teamsprint bei den Frauen und Männern an. Nachdem die deutschen Frauen sich Silber in der Staffel holten, haben sie auch im Teamsprint Hoffnungen auf Edelmetall. Um 8:45 Uhr kämpfen dann die deutschen Biathletinnen um eine Medaille. Die Staffel über 4x6km steht an.

Ski Alpin - Strolz wird Zweiter

Auch Strolz kommt nicht an die Zeit von Noel ran, auch wenn sich die Fehler in Grenzen halten. Er wird Zweiter und kann sich über Silber freuen. Clement Noel aus Frankreich wird neuer Olympiasieger. Bronze geht an Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen. Schade für Linus Straßer, der hier mit ein bisschen weniger Rückstand noch aufs Podest hätte fahren können. Er wird am Ende Siebter.

Ski Alpin - Kristoffersen fällt zurück

Auch Henrik Kristoffersen kann Clement Noel nicht verdrängen. Der Norweger hat zu viele Passagen in denen er wegrutscht und kommt auf Platz drei ins Ziel.

Ski Alpin - Noel hat Medaille sicher

Auch Sebastian Foss-Solevaag kommt hier nicht fehlerfrei runter und reiht sich hinter Clement Noel ein, der damit Bronze sicher hat. Zwei stehen noch oben.

Ski Alpin - Straßer mit kleinen Fehlern

Straßer kommt oben gut rein und kann seinen kleinen Vorsprung auf Clement Noel halten, doch danach hat er ein paar Schwierigkeiten und hat Rückstand. Die Wege sind zu weit, der Rückstand vergrößert sich und im Ziel ist er nur Dritter mit 0,93 Sekunden auf den Führenden aus Frankreich. Das wird nichts mit einer Medaille, da Loic Meillard als Vierter des ersten Durchgangs den Deutschen von den Medaillenrängen schiebt.

Ski Alpin - Matt scheidet aus

Wie bitter für Michael Matt. Der Österreicher hat bereits nach vier Toren Probleme und scheidet kurz darauf aus. Dahin die kleine Medaillenhoffnung. Sechs stehen noch oben, gleich ist Linus Straßer dran.

Ski Alpin - Zweiter Durchgang läuft

Die Entscheidung fällt jetzt live. Alexander Schmid ist bereits im Ziel und liegt aktuell auf dem 6. Rang. In Führung liegt der Brite Dave Ryding vor Luca Aerni aus der Schweiz.

Ski Alpin - Ergebnis nach dem ersten Durchgang

Mitten in der deutschen Nacht sind die Slalomfahrer das erste Mal den abgesteckten Kurs runtergefahren und Linus Straßer liegt in einer guten Position. Der Münchner liegt zur Halbzeit auf Rang fünf nur 0,27 Sekunden hinter dem "Stockerl" zurück, von Gold trennen ihn lediglich 0,33 Sekunden. In Führung vor dem Finale (13.45 Uhr OZ/6.45 MEZ) liegt Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz aus Österreich, hauchdünn vor den Norwegern Henrik Kristoffersen (+0,02 Sekunden) und Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag (+0,06). Vierter ist der Schweizer Loic Meillard (+0,30).

Guten Morgen

Einen wunderschönen Guten Morgen. Auch heute halten wir euch wieder auf dem Laufenden, was die Olympischen Spiele in Peking betrifft.

