Langlauf - Deutschland holt Gold

WAS FÜR EIN ZIELSPRINT! Victoria Carl holt auf den letzten Metern die Goldmedaille - mit ihrem Doppelstockeinsatz zieht sie an Schweden und Russland vorbei. Unfassbar!

Langlauf - Auf der Strecke

Vier Teams kämpfen hier um drei Medaillen - die USA musste etwas abreißen lassen. Victoria Carl ist mittendrin.

Langlauf - 5. Wechsel

Katharina Hennig ist einfach in bestechender Form und kämpft sich wieder heran, schafft sogar mit Finnland zusammen eine kleine Lücke. Deutschland geht beim Wechsel in Führung. Kann Victoria Carl das halten?

Langlauf - 4. Wechsel

Victoria Carl hat einen kleinen Rückstand auf die ersten Drei und übergibt als Vierte an Hennig.

Langlauf - 3. Wechsel

Starke Runde von Katharina Hennig, die sich jetzt auf Platz zwei vorgearbeitet hat. Finnland führt.

Langlauf - 2. Wechsel

Beim zweiten Wechsel liegt das Feld noch dicht beieinander - auch Deutschland hält gut mit und rangiert auf Position sechs. Vorne Schweden, USA und Finnland.

Langlauf - Teamsprint gestartet

Los geht's mit dem Teamsprint. Holen Katharina Hennig und Victoria Carl hier noch eine Medaille? Die Konkurrenz ist jedenfalls groß: Zu den Favoriten gehört Finnland, USA und Schweden.

Langlauf - Drama um deutsche Herren

Ein dramatisches Ende für das deutsche Männerduo Albert Kuchler und Janosch Brugger! Brugger verliert wie schon bei der WM in Oberstdorf vor einem Jahr kurz vor dem Zieleinlauf einen Ski! Alle Hoffnungen auf eine Finalteilnahme sind damit zunichte gemacht worden!

Biathlon - Schweden holt Gold, Deutschland gewinnt Bronze

Gold geht nach Schweden, Silber für Russland. Die Deutsche Staffel kann jubeln und holt Bronze. Insgesamt leistet sich das deutsche Team sechs Nachlader und gewinnt die zweite Medaille. Russland kann trotz einer Strafrunde auf Platz zwei einlaufen. Enttäuschung mit Sicherheit bei Norwegen (Platz vier) und Frankreich (Platz sechs), die sich hier mehr ausgerechnet haben.

Biathlon - Auf der Strecke

Schweden ist Gold nicht mehr zu nehmen. Dahinter dann Russland und Herrmann kommt hier nicht näher heran. Von hinten stürmt Marte Olsbu Röiseland heran.

Biathlon - 8. Schießen

Schweden mit einem Fehler. Russland ebenfalls und auch Deutschland. Russland geht als Zweiter auf die Strecke, Deutschland folgt direkt. Das wird ganz spannend.

Biathlon - Auf der Strecke

Denise Herrmann hat sich auf den dritten Platz vorgeschoben und die italienische Staffel hinter sich gelassen. Geht ihr noch was in Richtung Medaillen? Der Schießstand wird die Entscheidung bringen.

Biathlon - 7. Schießen

Schweden bietet keine Angriffsfläche und geht direkt wieder auf die Strecke. Deutschland muss einmal nachladen und bleibt auf der Vier, der Rückstand beträgt 45,7 Sekunden.

Biathlon - 3. Wechsel

Schweden konnte sich auf der Loipe absetzen und übergibt mit zehn Sekunden Vorsprung auf Italien. Dahinter Russland mit 13,5 Sekunden Rückstand. Deutschland auf vier mit 37 Sekunden Rückstand und Denise Herrmann.

Biathlon - 6. Schießen

Russland hat zu kämpfen und kann die Strafrunde nicht vermeiden. Auch Schweden muss nachladen, kann aber ohne Extrameter wieder auf die Loipe - auch Italien ist bereits auf der Strecke. Deutschland braucht zwei Extrapatronen und bleibt auf Rang vier, kommt aber näher an das Führungstrio heran.

Biathlon - 5. Schießen

Russland hat am Schießstand einen kleinen Vorsprung und bleibt fehlerlos. Schweden muss einmal nachladen, geht aber zeitgleich mit Italien auf die Strecke, die keine Extra-Patrone brauchten. Franzi Preuß schießt schnell und fehlerfrei - sie nimmt die Verfolgung auf. Der Rückstand bleib bei knapp 50 Sekunden.

Biathlon - 2. Wechsel

An der Spitze konnte sich die russische Staffel etwas absetzen und übergibt knapp zehn Sekunden vor Italien und Schweden. Vanessa Hinz hat auf der Strecke verloren und übergibt mit 50 Sekunden Rückstand auf Platz vier an Franziska Preuß.

Biathlon - 4. Schießen

Auf der Loipe konnte sich Italien etwas vom Feld absetzen und kommt als erste an den Schießstand und liefert wieder ab. Auch Russland und Schweden bleiben fehlerfrei. Hinz muss zweimal nachladen und geht mit rund 25 Sekunden Rückstand auf die Strecke. Norwegen muss in die Strafrunde!

Biathlon - 3. Schießen

Vanessa Hinz kommt als Zweite zum Schießstand. Dorothea Wierer liefert eine ihrer gefürchteten Schnellfeuereinlage und bleibt fehlerfrei - auch Schweden und Deutschland dürfen ohne Nachlader auf die Strecke.

Biathlon - 1. Wechsel

Starke Vorstellung von Vanessa Voigt! Die deutsche Startläuferin übergibt als erste an Vanessa Hinz, dahinter liegen Schweden und Italien.

Biathlon - 2. Schießen

Beim zweiten Anschlag haben die Athletinnen ein paar mehr Probleme - nicht aber Vanessa Voigt, die fehlerfrei bleibt und gemeinsam mit Schweden, Italien, Norwegen und Österreich auf die Strecke geht.

Biathlon - 1. Schießen

Die USA bleibt als erstes Team ohne Fehler und geht auf die Strecke - auch sonst wird sehr sauber geschossen. Vanessa Voigt behält ebenfalls die weiße Weste. Das Feld bleibt eng zusammen.

Biathlon - Was ist für die deutsche Staffel drin?

Bisher gab es für das deutsche Biathlon-Team nur eine Medaille mit dem Olympiasieg von Denise Herrmann. Jetzt steht die Staffel der Frauen an. Deutschland geht mit Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Denise Herrmann an den Start. Eine Medaille ist möglich, die Konkurrenz mit Norwegen, Schweden und Frankreich aber groß.

Langlauf - Deutschland gewinnt Halbfinale

Das war ein souveränes Halbfinale vom Katharina Hennig und Victoria Carl, die sich als Erste klar fürs Finale qualifizieren. Zweite wird die USA, dahinter dann Österreich und die Schweiz.

Langlauf - Es geht auf die Schlussrunde

Die letzte Runde im ersten Halbfinale steht an. Das deutsche Duo hält sich weiterhin im Führungstrio, das bereits rund 25 Sekunden Vorsprung auf Verfolger Schweiz hat. Die vier besten Teams qualifizieren sich fürs Finale.

Langlauf - Deutsches Team gut unterwegs

Das deutsche Duo ist hier sehr gut unterwegs und konnte sich gemeinsam mit Österreich und den USA etwas vom restlichen Feld distanzieren.

Langlauf - Halbfinals laufen

Bei den Teamsprints sind die Halbfinals gestartet. Katharina Hennig und Victoria Carl sind bereits auf der Strecke und wollen ins Finale einziehen.

Eishockey - Slowakei schlägt USA

Deutschland-Bezwinger Slowakei greift im Eishockey-Turnier in Peking nach seiner ersten Olympia-Medaille. Der Weltmeister von 2002, der die DEB-Auswahl mit einem 4:0 in der ersten K.o.-Runde nach Hause geschickt hatte, bezwang im Viertelfinale die USA mit 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen.

Was steht noch an?

Ein voller Tag wartet noch auf uns: Um 8:15 Uhr stehen die THalbfinals im Teamsprint bei den Frauen und Männern an. Nachdem die deutschen Frauen sich Silber in der Staffel holten, haben sie auch im Teamsprint Hoffnungen auf Edelmetall. Um 8:45 Uhr kämpfen dann die deutschen Biathletinnen um eine Medaille. Die Staffel über 4x6km steht an.

Ski Alpin - Strolz wird Zweiter

Auch Strolz kommt nicht an die Zeit von Noel ran, auch wenn sich die Fehler in Grenzen halten. Er wird Zweiter und kann sich über Silber freuen. Clement Noel aus Frankreich wird neuer Olympiasieger. Bronze geht an Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen. Schade für Linus Straßer, der hier mit ein bisschen weniger Rückstand noch aufs Podest hätte fahren können. Er wird am Ende Siebter.

Ski Alpin - Kristoffersen fällt zurück

Auch Henrik Kristoffersen kann Clement Noel nicht verdrängen. Der Norweger hat zu viele Passagen in denen er wegrutscht und kommt auf Platz drei ins Ziel.

Ski Alpin - Noel hat Medaille sicher

Auch Sebastian Foss-Solevaag kommt hier nicht fehlerfrei runter und reiht sich hinter Clement Noel ein, der damit Bronze sicher hat. Zwei stehen noch oben.

Ski Alpin - Straßer mit kleinen Fehlern

Straßer kommt oben gut rein und kann seinen kleinen Vorsprung auf Clement Noel halten, doch danach hat er ein paar Schwierigkeiten und hat Rückstand. Die Wege sind zu weit, der Rückstand vergrößert sich und im Ziel ist er nur Dritter mit 0,93 Sekunden auf den Führenden aus Frankreich. Das wird nichts mit einer Medaille, da Loic Meillard als Vierter des ersten Durchgangs den Deutschen von den Medaillenrängen schiebt.

Ski Alpin - Matt scheidet aus

Wie bitter für Michael Matt. Der Österreicher hat bereits nach vier Toren Probleme und scheidet kurz darauf aus. Dahin die kleine Medaillenhoffnung. Sechs stehen noch oben, gleich ist Linus Straßer dran.

Ski Alpin - Zweiter Durchgang läuft

Die Entscheidung fällt jetzt live. Alexander Schmid ist bereits im Ziel und liegt aktuell auf dem 6. Rang. In Führung liegt der Brite Dave Ryding vor Luca Aerni aus der Schweiz.

Ski Alpin - Ergebnis nach dem ersten Durchgang

Mitten in der deutschen Nacht sind die Slalomfahrer das erste Mal den abgesteckten Kurs runtergefahren und Linus Straßer liegt in einer guten Position. Der Münchner liegt zur Halbzeit auf Rang fünf nur 0,27 Sekunden hinter dem "Stockerl" zurück, von Gold trennen ihn lediglich 0,33 Sekunden. In Führung vor dem Finale (13.45 Uhr OZ/6.45 MEZ) liegt Kombinations-Olympiasieger Johannes Strolz aus Österreich, hauchdünn vor den Norwegern Henrik Kristoffersen (+0,02 Sekunden) und Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag (+0,06). Vierter ist der Schweizer Loic Meillard (+0,30).

Guten Morgen

Einen wunderschönen Guten Morgen. Auch heute halten wir euch wieder auf dem Laufenden, was die Olympischen Spiele in Peking betrifft.

