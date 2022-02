Nordische Kombination: Faißt bringt Deutschland nach vorne

Der Erfolgszug von Manuel Faißt auf der Großchance von Zhangjiakou geht weiter! Er springt als Letzter der ersten Springer auf 128,5 Meter und schiebt sich vor den Franzosen Matteo Baud, der überraschend die 130er-Marke geknackt hat. Jörgen Graabak will auf dem Weg zum alleinigen Gold-Rekordhalter als Kombinierer bei Olympischen Spielen angreifen und bringt Norwegen mit 125,5 Meter auf Rang drei.

Ski-Cross: Sportlicher Leiter spricht

Heli Herdt, der Sportliche Leiter der deutschen Skicrosser, hat sich in der "ARD" zu der Entscheidung geäußert: "Die Bronzemedaille ist sicher", betonte er, und "morgen", ergänzte er, "morgen fragt keiner mehr, wie die Medaille zustandegekommen ist." Bei Daniela Maier flossen die Tränen als sie bei der Flower Ceremony fassungslos das Podest betrat.

Ski-Cross: Disqualifikation von Smith

Fanny Smith kann es einfach nicht fassen, dass ihr die Jury nach dieser denkwürdigen Video-Entscheidung die zweite Bronze-Medaille nach 2018 entzieht! In den kommenden 48 Stunden wird die Gelbe Karte gegen die Schweizerin nochmal überprüft, die Medaillenverteilung ist aber fix!

Ski-Cross: Maier weiß nicht, wohin mit den Emotionen

Die 26-Jährige sucht Trost bei ihren Betreuern. Sie hat zwar Bronze gewonnen, aber nach dieser sechsminütigen Video-Analyse der Jury und der aufgelösten, disqualifizierten Fanny Smith weiß sie nicht, wohin sie mit ihren Emotionen soll. Sie hätte die Medaille so gerne anders gewonnen und hatte Smith sogar vor der Entscheidung zugesichert, dass sie deren Ski-Einsatz für regelkonform hält.

Ski-Cross: Maier holt Bronze nach Review

Was passiert hier? Daniela Maier ist im Ziel nur Vierte, hatte aber vor dem letzten Sprung eine Kollision mit Fanny Smith. Die Richter schauen sich die Szene minutenlang an und entscheiden dann, dass die Schweizerin für das Ausfahren des Skis disqualifiziert wird. Maier sagt, das war nichts und will, dass die Schweizerin die Medaille bekommen soll. Was für ein Drama.

Gold geht an die Schwedin Sandra Naslund vor Marielle Thompson.

Ski-Cross: Maier steht im Finale

Was für ein Herzschlag-Halbfinale! Daniela Maier setzt den Start wieder in den Sand, während Fanny Smith vorneweg fährt! Maier kämpft sich dann aber gegen Ende an Brittany Phelan und Fanny Smith ran und es kommt zum Photo-Finish! Die Schwarzwälderin hat die Nase tatsächlich vorne, startet ihr zweites massives Comeback und fährt jetzt um die Medaillen mit Fanny Smith, Sandra Naslund und Marielle Thompson!

Was steht noch an?

Neben der Entscheidung im Ski-Cross geht der Blick zu den Nordischen Kombinierern - dort steht heute die Staffel an. Mit dabei ist auch Erik Frenzel, der sein Comeback nach der Corona-Infektion gibt und gestern im Training ein starken Sprung zeigte. Um 9 Uhr geht es auf der Schanze los.

Ski-Cross: Maier im Halbfinale

Aktuell laufen die Entscheidungen im Ski-Cross und die haben es in sich: Daniela Maier und die Österreicherin Katrin Ofner behindern sich im Mittelteil der Strecke gegenseitig und fallen hinter die Australierin Kennedy-Sim und Anastasiia Chirtcova des ROC zurück! Maier startet dann aber ein überragendes Comeback und zieht auf den letzten Metern noch an der Athletin des ROC vorbei! Diese Kraftanstrengung kann beflügelnd wirken für die Schwarzwälderin!

Alpine Kombination - Schweiz jubelt

Es sind nicht die Olympischen Winterspiele von Mikaela Shiffrin. Nach ihren Ausscheiden im Slalom und Riesenslalom ist die US-Amerikanerin auch in der Kombination ausgeschieden. Nach nur zwölf Toren im Slalom war Schluss für die Favoriten. Der Sieg ging an Michelle Gisin, die bereits 2018 Olympiasiegerin wurde.

Silber ging an Gisins Teamkollegin Wendy Holdener, Bronze an Federica Brignone aus Italien.

Eine deutsche Läuferin war nicht am Start, ebenso die verletzt abgereiste Vizeweltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei. Letzter Wettbewerb der Alpinen ist am Samstag das Team-Event.

