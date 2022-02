Biathlon - 1. Schießen

Es geht ein wechselhafter Wind am Schießstand, dennoch wird gut geschossen. Denise Herrmann, Franziska Preuß und Vanessa Voigt müssen einmal in die Strafrunde. Roeiseland bleibt fehlerfrei. In Führung nach dem Schießstand ist Tirill Eckhoff vor Hanna Öberg. Beste Deutsche ist Vanessa Hinz auf Platz zehn.

Biathlon - Rennen gestartet

Das letzte Rennen der Biathletinnen ist gestartet. Aus deutscher Sicht sind vier Athletinnen am Start: Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Vanessa Hinz und Franziska Preuß konnten sich für den Massenstart qualifizieren. Als Topfavoritin geht Marte Olsbu Roeiseland an den Start und auch Dorothea Wierer könnte nach einer Medaille greifen.

Ski-Cross - Deutsche Herren scheiden aus

Nach der Bronzemedaille im Ski-Cross von Daniela Maier wollten die deutschen Männer nachlegen. Doch das gelingt nicht. Daniel Bohnacker scheidet im Viertelfinale nach ein paar Patzern aus. Florian Wilmsmann hatte es nicht ins Viertelfinale geschafft.

Guten Morgen!

Goooood Mornin! Noch drei Wettkampftage stehen an. Heute stehen vor allem die Biathleten im Fokus. Um 8 Uhr startet der Massenstart bei den Frauen, um 10 Uhr sind dann die Männer am Start. Gelingt die dritte Medaille?

Olympia 2022: Wann laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?

Olympia 2022 ist live im Wechsel in der ARD und im ZDF zu sehen. Eurosport überträgt an allen Tagen live. Zudem bieten alle drei Sender Parallel-Livestreams zu den Übertragungen an. Einen detaillierten Zeit- und Sendeplan findet ihr hier.

