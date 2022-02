Bob - 2. Lauf

Auch nach dem zweiten Lauf das gleiche Bild: Laura Nolte führt vor Mariama Jamanka. Allerdings ist der Vorsprung auf 0.50 Sekunden angewachsen. Kim Kalicki liegt auf dem sechsten Platz. Das verspricht Spannung für morgen!

Bob - 1. Lauf

Nach dem ersten Lauf im Zweierbob der Frauen sieht es gut aus für die Deutschen. Laura Nolte liegt 0.06 Sekunden vor Mariama Jamanka. Dritte ist Elana Meyers Taylor.

Bö Olympiasieger

Johannes Thingnes Bö gewinnt hier mit vier Fehlern klar vor Martin Ponsiluoma und Vetle Sjaastad Chrstiansen. Bester Deutscher wird Benedikt Doll auf Rang acht.

Biathlon - 4 Schießen

Bö kommt mit einem Vorsprung zum letzten Schießen und muss aber zweimal in die Runde. Die Verfolger Fillon Maillet und Ponsiluoma müssen aber auch in die Runde - der Schwede nur einmal, der Franzose gleich zweimal. Das wird Gold für Bö.

Dahinter haben die Verfolger schlechte Bedingungen - Doll muss viermal in die Runde und kann sich von jeglichen Medaillenhoffnungen verabschieden. Auf drei liegt Christiansen aus Norwegen.

Biathlon - 3. Schießen

Bö zaubert bis zum letzten Schuss und muss einmal in die Runde. Nawrath gleich dreimal. Doll muss zweimal - nur Ponsiluoma und Christian Gow bleiben fehlerfrei. Bö führt vor Quentin Fillon Maillet und Ponsiluoma. Benedikt Doll liegt mit 47 Sekunden auf Platz sechs.

Biathlon - 2. Schießen

Eine Neuner-Gruppe kommt gemeinsam zum Schießstand. Die Bedingungen sind gut. Johannes Thingnes Bö, Philipp Nawrath, Christian Gow. Sebastian Samuelsson und Benedikt Doll bleiben fehlerfrei und gehen auf die Strecke.

Biathlon - 1. Schießen

Der Wind hat sich im Vergleich zum Frauenrennen etwas beruhigt. Benedikt Doll kommt fehlerfrei durch. In Führung liegt Sebastian Samuelsson. Auch Philipp Nawrath und Tarjei Bö bleiben fehlerfrei.

Biathlon - Massenstart bei den Männern

Nach den Frauen sind die Männer dran. Um 10 Uhr beginnt der Massenstart. Bisher sind die deutschen Männer noch komplett ohne Medaille, es wird schwer gegen die große Konkurrenz und die schwierigen Bedingungen da heute das erste Edelmetall zu holen.

Braisaz-Bouchet neue Olympiasiegerin

Julia Braisaz-Bouchet hat ihre Chance genutzt und das Schwächeln der Favoritinnen beim 3. Schießen ausgenutzt. Sie ist neue Olympiasiegerin und holt ihre erste Olympiamedaille. Dahinter komplettieren Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Roeiseland das Podest. Beste Deutsche wird Franziska Preuß mit vier Schießfehlern auf Rang acht.

Biathlon - 4. Schießen

Braiaz-Bouchet konnte auf der Strecke etwas Abstand zwischen sich und die Verfolgerinnen bringen und kommt als Erste an den Schießstand. Dort herrschen weiter keine leichten Bedingungen, aber die Französin schießt nur einmal daneben. Dahinter müssen alle zweimal in die Runde. Das ist der Sieg für die Französin, wenn auf der Loipe nichts mehr passiert. Auch die Deutschen schießen daneben. Herrmann muss zweimal in die Runde - Preuß nur einmal.

Biathlon - Zwischenstand

In Führung liegt Marte Olsbu Roeiseland vor Justin Braisaz-Bouchet und Elvira Öberg. Beste Deutsche ist Franziska Preuß auf Platz zehn mit 43 Sekunden Rückstand - direkt dahinter Denise Herrmann.

Biathlon - 3. Schießen

Bisher blieben die besten Läuferinnen auch am Schießstand fehlerfrei. Jetzt geht hier aber ein harter Wind. Eckhoff und Roeiseland müssen lange warten. Roeiseland muss zweimal in die Strafrunden - Julia Simon gleich dreimal. Eckhoff wartet lange und muss auch zweimal in die Runde. Justin Braisaz-Bouchet und Elvira Öberg bleiben fehlerfrei. Das Feld ist jetzt wieder dichter zusammen.

Biathlon - 2. Schießen

Von den Führenden kommen Eckhoff und Roeiseland fehlerfrei durch. Der Rest muss in die Runde - Lisa Haeckl gleich drei mal. Vanessa Hinz bleibt erneut fehlerfrei. Herrmann muss wieder einmal in die Runde, Voigt gleich zweimal.

Biathlon - 1. Schießen

Es geht ein wechselhafter Wind am Schießstand, dennoch wird gut geschossen. Denise Herrmann, Franziska Preuß und Vanessa Voigt müssen einmal in die Strafrunde. Roeiseland bleibt fehlerfrei. In Führung nach dem Schießstand ist Tiril Eckhoff vor Hanna Öberg. Beste Deutsche ist Vanessa Hinz auf Platz zehn.

Biathlon - Rennen gestartet

Das letzte Rennen der Biathletinnen ist gestartet. Aus deutscher Sicht sind vier Athletinnen am Start: Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Vanessa Hinz und Franziska Preuß konnten sich für den Massenstart qualifizieren. Als Topfavoritin geht Marte Olsbu Roeiseland an den Start und auch Dorothea Wierer könnte nach einer Medaille greifen.

Ski-Cross - Deutsche Herren scheiden aus

Nach der Bronzemedaille im Ski-Cross von Daniela Maier wollten die deutschen Männer nachlegen. Doch das gelingt nicht. Daniel Bohnacker scheidet im Viertelfinale nach ein paar Patzern aus. Florian Wilmsmann hatte es nicht ins Viertelfinale geschafft.

Guten Morgen!

Goooood Mornin! Noch drei Wettkampftage stehen an. Heute stehen vor allem die Biathleten im Fokus. Um 8 Uhr startet der Massenstart bei den Frauen, um 10 Uhr sind dann die Männer am Start. Gelingt die dritte Medaille?

