Bob - Nolte neue Olympiasiegerin

Super Fahrt von Laura Nolte, die hier völlig verdient Gold holt. Gemeinsam mit Deborah Levi behält sie die Nerven und bringt ihren Bob in einer weiteren starken Vorstellung den Eiskanal hinunter. Lediglich eine Bande nehmen sie mit, aber auch das kann dem Duo den Sieg nicht mehr streitig machen. Es ist Gold für Nolte/Levi und die Freude im Auslauf kennt keine Grenzen. Die beiden Frauen fallen sich überglücklich in die Arme. Silber geht an Mariama Jamanka und Alexandra Burghardt. Kim Kalicki beendet diese Olmypischen Spiele auf den vierten Platz.

Bob - Jamanka geht in Führung

Da ist die nächste Goldmedaille für Deutschland! Mariama Jamanka hat oben ein bisschen Probleme, ist dann aber ohne größeren Fehler und geht in Führung. Silber ist ihr sicher.

Bob - Meyers Taylor hat Bronze sicher

Ein schöne Fahrt der US-Amerikanerinnen, die sich über Bronze freuen - jetzt liegt der Druck bei Jamanka.

Bob - Kanada bleibt hinter Deutschland

Der kanadische Bob patzt etwas und kann die Deutsche nicht verdrängen.

Bob - Kalicki mit einem guten Lauf

Die dritte Deutsche zeigt einen guten Lauf und geht in Führung. Sie hat Platz fünf sicher - vielleicht geht noch etwas nach vorne.

Bob - 4. Lauf

Der 4. Lauf ist bereits gestartet. Diesmal in umgekehrter Reihenfolge - heißt: Jamanka und Nolte kommen als zuletzt dran. Für Laura Nolte sieht es sehr gut aus. Bei ihrer Olympiapremiere konnte sie sich einen großen Vorsprungen herausfahren und steht kurz vor dem Sieg.

Bob - Rückstand von Jamanka wächst an

Mariama Jamanka möchte sich natürlich auch im Medaillenkampf halten. Oben raus erlaubt sie sich einen kleinen Fehler und kommt zu hoch in die Kurve. Dafür aber erwischt sie die Kurve sechs perfekt. Die hatte ihr ja gestern Probleme bereitet. Der Rückstand aber wächst dennoch an und sie landet mit 0,78 Sekunden hinter Nolte.

Bob - Nolte mit Bahnrekord

Im dritten Lauf wird nach dem aktuellen Zwischenstand gefahren und so machen Laura Nolte und ihre Anschieberin Deborah Levi den Anfang. Und die liefert wieder eine tolle Fahrt ab! Sie erwischt die schwierigen Stellen bravourös und brennt mit einer 1:00.70 den Bahnrekord in das Eis. Kommt da noch jemand heran?

Entscheidung im Zweierbob

Im Eiskanal waren die deutschen Athleten bisher kaum zu schlagen und auch im Zweierbob sieht es gut aus. Nach zwei von vier Läufen liegt Laura Nolte vor Mariama Jamanka - Gold und Silber ist also greifbar. Auf Platz drei lauert der US-Bob Elana Meyers Taylor/Sylvia Hoffman (+ 0,74 Sekunden). Der dritte deutsche Bob mit Kim Kalicki/Lisa Buckwitz rangiert auf Platz sechs, hat aber bereits einen großen Rückstand in Richtung Medaillen.

Um 13 Uhr findet der 3. Lauf statt, um 14:30 Uhr fällt dann die Entscheidung.

Olympia 2022: Wann laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?

Olympia 2022 ist live im Wechsel in der ARD und im ZDF zu sehen. Eurosport überträgt an allen Tagen live. Zudem bieten alle drei Sender Parallel-Livestreams zu den Übertragungen an. Einen detaillierten Zeit- und Sendeplan findet ihr hier.

