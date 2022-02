Verabschiedung

Mit diesen tollen Nachrichten von den Rodlerinnen geht dieser Wettkampftag zu Ende. Aus deutscher Sicht ein grandioser Abschluss. Morgen starten dann unter anderem die Nordischen Kombinierer in die Spiele. Bis dahin.

Rodeln - 15:17 Uhr: Geisenberger wird Olympiasiegerin

GOLD UND SILBER für Team D! Wahnsinn - Natalie Geisenberger holt erneut Gold. Berreiter wird Zweite. Was für ein tolles Ergebnis.

Für Geisenberger ist es insgesamt die dritte olympische Goldmedaille, zwei weitere konnte sie mit dem Team sammeln.

Rodeln - 15:14 Uhr: Berreiter führt!

Anna Berreiter hat die Medaille sicher - und das bei ihren ersten Olympischen Spielen. Ganz tolle Leistung der jungen Deutschen. Wird es sogar Gold?

Rodeln - 15:12 Uhr: Ivanova hat Bronze sicher

Die Russin Tatyana Ivanova holt mindestens Bronze. Sie setzt sich vor die Österreicherin Madeleine Egle - im Ziel fließen die ersten Tränen.

Rodeln - 15:05 Uhr - Taubitz weiter vorne

Julia Taubitz liegt weiter in Führung. Auch Eliza Tiruma kommt nicht an der Deutschen vorbei. Sechs Athletinnen sind noch oben.

Rodeln - 14:55 Uhr - Taubitz gelingt toller Lauf

In ihrem letzten Lauf will es Julia Taubitz nochmal allen zeigen. Sie legt eine klasse Fahrt hin und meistert auch den Übergang vor der verfluchten Zielschleife souverän. Mit 58.358 zeigt sie ihren zweitbesten Lauf in diesem Eiskanal! Damit verbessert sie sich deutlich und wird vielleicht noch eine versöhnliche Top-Ten-Platzierung einfahren!

Rodeln - 14:40 Uhr: Los geht es im Eiskanal

Die große letzte Frage am heutigen Tag: Schafft Natalie Geisenberger nach drei guten Läufen auch noch einen vierten und krönt sich mit Gold? Diesmal wird in umgekehrter Reihenfolge gefahren. Heißt: Natalie Geisenberger ist als letzte dran. Daumen drücken.

Rodeln - 13:30 Uhr: Um 14:35 Uhr fällt die Entscheidung

Holt sich Natalie Geisenberger den Sieg? Bisher sieht es gut aus für die Deutsche, die ihrer Führung im dritten Lauf eindrucksvoll mit einem Bahnrekord untermauern konnte. Direkt dahinter hat Deutschland mit Anna Berreiter eine weitere Kandidaten in den Medaillenrängen.

Langlauf - 13:13 Uhr: Schweden mit Doppelsieg

Jonna Sundling, die bereits mit zwei WM-Goldmedaillen dekoriert ist, schnappt sich mit einem bärenstarken Finallauf die goldene Medaille! Hinter ihr landet ihre Landsfrau Maja Dahlqvist, die sich knapp gegen Jessie Diggins aus der USA durchsetzt, die Bronze holt!

Rodeln - 13 Uhr: Berreiter überzeugt

Die zweite Deutsche folgt direkt als zweitplatzierte nach den ersten beiden Läufen! Die junge Anna Berreiter bleibt total cool und legt mit 58.348 ebenfalls eine sehr starke Zeit hin! Die deutschen Rodlerinnen sind weiterhin auf Gold- und Silberkurs!

Rodeln - 12:54 Uhr: Geisenberger souverän

Natalie Geisenberger ist weiterhin auf Gold-Kurs. Sie meistert die Bahn ohne Probleme und liefert einen neuen Bahnrekord.

Ausblick

Zwei wichtige Entscheidungen stehen uns an diesem Olympiatag noch neben der Sprint-Entscheidung im Langlauf bevor. Ab ca. 12:50 Uhr stürzen sich die Rodlerinnen wieder den Eiskanal hinunter und ermitteln im dritten und finalen vierten Lauf die Olympiasiegerin. Nach dem dramatischen Sturz gestern von der Favoritin Julia Taubitz, hoffen die deutschen Einsitzerinnen Natalie Geisenberger und Anna Berreiter auf Edelmetall als Führende.

Skispringen - 11 Uhr: Kontrolleurin meldet sich zu Wort

Nach der Skisprung-Posse gestern im Mixed-Team hat sich nun die Kontrolleurin zu Wort gemeldet und sich verteidigt. "Es sei ihr Job", erklärte sie, nachdem sie am Montag mehrere Athletinnen wegen falscher Anzüge disqualifiziert hatte.

Biathlon - 10:44 Uhr: Quentin Fillon Maillet holt Gold

Ein paar Starter sind hier zwar noch auf der Strecke, aber niemand scheint sich aktuell wirklich aufzudrängen. Damit können die drei besten Athleten eigentlich ihre Medaillen schon feiern. Quentin Fillon Maillet hat Gold sicher, Anton Smolski wird Silber mitnehmen. Johannes Thingnes Bø rettet mit 3,8 Sekunden Vorsprung Bronze.

Bester Deutscher wird Benedikt Doll auf Platz sechs, direkt dahinter Roman Rees, der eine tolle Leistung zeigt. Johannes Kühn wird 50. und Erik Lesser sogar nur 65..

Biathlon - 10:39 Uhr: Doll ohne Chancen auf Medaille

Schade! Hätte Benedikt Doll das letzte Schießen fehlerfrei hinter sich gebracht, wäre er in Führung gegangen. Ein Schuss geht aber daneben und der Deutsche muss sich vorerst mit Rang sechs begnügen. Bei einer halben Sekunde Rückstand auf Rang drei sind die Medaillenträume damit leider ausgeträumt.

Biathlon - 10:14 Uhr: Deutsche mit Schwierigkeiten

Lesser kassiert im zweiten Schießen gleich drei Strafminuten. Doll bleibt fehlerfrei, hat aber ja bereits zwei auf seinem Konto.

Biathlon - 10:00 Uhr: Lesser fehlerfrei

Erik Lesser hält sich bei seinem ersten Schießen im Rennen um die Medaillen. Ganz souverän versenkt er seien fünf Schuss und geht auf Platz acht auf die nächsten Kilometer. Bei Johannes Kühn läuft es dagegen heute so gar nicht! Er war zeitgleich wie Lesser am Schießstand, musste aber im Stehendanschlag zwei Fehler hinnehmen. Auch Benedikt Doll kriegt zwei Minuten oben drauf.

Biathlon - 09:25 Uhr: Einzel-Olympiasieger gesucht

Im Einzel der Herren wird ein neuer Olympiasieger gesucht. Über die 20 Kilometer gehen vier Deutsche ins Rennen: Johannes Kühn, Erik Lesser, Benedikt Doll und Roman Rees. Favorisiert sind vor allem die Norweger Tarjei Bø und Johannes Thingnes Bø sowie Sturla Holm Lægreid. Auch die Franzosen um Quentin Fillon Maillet und Simon Desthieux werden hoch gehandelt.

Snowboard - 08:40 Uhr: Ledecka holt Gold

Ester Ledecka ist die Olympiasiegerin im Parallel-Riesenslalom. Die Favoritin setzt sich gegen Daniela Ulbing durch, die zu viele Fehler macht und am Ende ausscheidet. Bronze geht an Gloria Kotnik aus Slowenien, die zuvor Hofmeister geschlagen hatte.

Snowboard - 08:10 Uhr: Hofmeister raus

Leider wird es für Ramona Hofmeister nichts mit der Medaille. Sie scheitert im Viertelfinale an der Österreicherin Daniela Ulbing. Und auch Carolin Langenhorst verabschiedet sich - sie scheitert knapp an der Slowenin Gloria Kotnik.

Snowboard - 08:00 Uhr: Hofmeister nach Drama doch weiter

Aktuell läuft die Entscheidung im Parallel-Risenslalom der Frauen und Männer. Aus deutscher Sicht geht der Blick vor allem auf Ramona Hofmeister, die für einen kurzen Schockmoment sorgt:

Deutschlands Medaillenhoffnung ist in ihrem Achtelfinale klar auf Kurs, als ihre japanische Gegnerin stürzt, Hofmeister in die Bahn rutscht und diese aus dem Rhythmus bringt. Beide müssen sich dann wieder aufrichten und bringen den Lauf irgendwie zu Ende. Die Japanerin ist dabei zuerst im Ziel und Hofmeister offenbar raus. Kurz danach folgt aber die Erleichterung: Die Japanerin wird disqualifiziert - Hofmeister steht im Viertelfinale.

Was ist in der Nacht passiert? Mayer Olympiasieger im Super-G

Dem Österreicher Matthias Mayer ist bei den Olympischen Spielen ein historischer Hattrick gelungen. Der 31 Jahre alte Kärntner fuhr in Peking zum Sieg im Super-G und holte damit als erster Skirennläufer Gold bei drei aufeinanderfolgenden Spielen. 2014 hatte Mayer die Abfahrt gewonnen, 2018 ebenfalls den Super-G. "Es war eine super Fahrt", lobte sich der Sieger im ORF.

In der knappsten Super-G-Entscheidung der olympischen Geschichte siegte Mayer mit nur 0,04 Sekunden Vorsprung vor dem Überraschungszweiten Ryan Cochran-Siegle (USA). Bronze ging an den norwegischen Mitfavoriten Aleksander Aamodt Kilde (+0,42 Sekunden). Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz (Schweiz) schied nach 17 Sekunden aus. Weltmeister Vincent Kriechmayr (Österreich) wurde Fünfter.

Was ist in der Nacht passiert? Gu holt Gold

Ski-Freestyle-Star Eileen Gu hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking ihre erste Goldmedaille gewonnen. Die 18 Jahre alte Doppelweltmeisterin, die gebürtig aus Kalifornien stammt, aber für China startet, gewann am Dienstag das Finale im Big-Air-Wettbewerb.

Vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach setzte sich Gu auf der Anlage in Shougang mit 188,25 Punkten vor der Französin Tess Ledeux (187,50) und Mathilde Gremaud aus der Schweiz (182,50) durch.

Was steht auf dem Programm?

Für die kompletten Olympischen Spiele findet ihr den Plan hier.

Der Plan für heute:

02:15 Uhr: Eiskunstlauf: Herren - Kurzprogramm

03:00 Uhr: Ski Freestyle: Big Air Frauen

04:00 Uhr: Ski Alpin: Super G Männer

05:10 Uhr: Eishockey - Vorrunde: Frauen

07:05 Uhr: Curling - Spiel um Platz 3: Mixed Doubles

07:30 Uhr: Snowboard: Parallel-Riesenslalom Frauen und Männer

09:30 Uhr: Biathlon: 20km Einzel Männer

11:30 Uhr: Langlauf Sprint Frauen und Männer

11:30 Uhr: Eisschnelllauf: 1500m Männer

14:35 Uhr: Rodeln: Einsitzer Frauen - 3. und 4. Lauf

13:05 Uhr: Curling - Finale: Mixed Doubles

+++ Olympia 2022: Hallo und herzlich willkommen +++

Guten Morgen - was für ein Tag gestern. Mal sehen, was heute alles so passiert. Auch heute warten wieder spannende Entscheidungen auf uns.

Olympia 2022: Welche Entscheidungen stehen an?

In unserer Übersicht findet ihr die aktuellen Medaillenentscheidungen, die am heutigen Tag anstehen.

Olympia 2022: Wann laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?

Olympia 2022 ist live im Wechsel in der ARD und im ZDF zu sehen. Eurosport überträgt an allen Tagen live. Zudem bieten alle drei Sender Parallel-Livestreams zu den Übertragungen an. Einen detaillierten Zeit- und Sendeplan findet ihr hier.

Du willst die wichtigsten Olympia-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.