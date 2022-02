Medaillenspiegel

Mit diesen zwei Medaillen schiebt sich Deutschland im Medaillenspiegel an die Eins. Mit diesen freudigen Nachrichten verabschieden wir uns. Morgen startet das deutsche Eishockey-Team in das Turnier. Wir sind wieder live mit dabei.

Hier gibt es den Überblick:

Rodeln

Groß ist die Freude bei den deutschen Rodlern. Jubelschreie hallen von unten durch die Bahn. Dem Olympiasieger-Duo gelingt es wie schon Natalie Geisenberger, zum dritten Mal in Folge nach 2014 und 2018 Gold zu holen. Für Eggert/Benecken gibt es nach Bronze 2018 die zweite olympische Medaille - für die beiden Österreicher ist es das erste Edelmetall.

Rodeln - 15:13 Uhr: Wendl/Arlt gewinnen Gold

Tobias Wendl und Tobias Arlt holen ihr 3. Olympische Gold. Sie setzen sich hauchzart vor das andere deutsche Duo. Was für eine starke Leistung von den deutschen Teams. Dahinter gewinnt das österreichische Team Bronze.

Rodeln - 15:10 Uhr: Eggert/Benecken gehen in Führung

Das erste deutsche Duo baut die Führung sogar aus und hat Silber sicher- Gold geht damit mit Sicherheit an Deutschland.

Rodeln - 15:08 Uhr: Österreicher haben Medaille sicher

Thomas Steu und Lorenz Koller bringen ihren Lauf runter, kurz vor dem Ende eine kleine Schrecksekunden, aber es reicht für die Führung. Damit ist die Medaille sicher.

Rodeln - 14:45 Uhr: Letzte Entscheidung des Tages

Los geht es mit dem zweiten und letzten Durchgang bei den Doppelsitzern. Wird es ein deutscher Doppelsieg? Das Duo Eggert/Benecken liegt knapp hinter Wendl/Arl.

Rodeln - 13:45 Uhr: Deutsche Doppelführung

Es sieht gut aus für die deutschen Doppelsitzer: Tobias Wendl und Tobias Arlt führen nach dem ersten Durchgang mit 0,045 Sekunden vor den Teamkollegen Toni Eggert und Sascha Benecken. Dahinter liegen die Österreicher Thomas Steu und Lorenz Koller. Um 14:35 Uhr startet der 2. Durchgang.

Rodeln - 13 Uhr: Wer wird Olympiasieger im Doppelsitzer?

Um 13:20 Uhr fällt die letzte Entscheidung des Tages: Die Doppelsitzer suchen den Olympiasieger. Aus deutscher Sicht gelten Tobias Wendl und Tobias Arlt als Topfavorit. Um 14:35 Uhr ist dann der zweiten und letzte Durchgang dran

Ein verrückter Tag

Wieder hatte der Olympia-Tag einiges zu bieten. Das Drama um Lena Dürr im Slalom trübte die deutsche Freude. Vinzenz Geiger krönte den Tag aber mit Olympia-Gold. Und noch ist es nicht vorbei: Um 13:20 Uhr sind die Rodler im Doppelsitzer noch an der Reihe.

Nordische Kombination - 12:30 Uhr: GOOOLD für Geiger

Wo kommt der denn her? Am letzten Anstieg liegt Johannes Rydzek klar auf Goldkurs doch dann kommt plötzlich Vinzenz Geiger angeflogen und zieht vorbei. Er holt sensationell Gold vor Joergen Graabak und Lukas Greiderer. Rydzek wird auf fünf durchgereicht.

Nordische Kombination - 12:15 Uhr: Deutsche in Front

Nach zwei von vier Runden zeichnet sich vorne eine klare Tendenz ab. Julian Schmid und Johannes Rydzek laufen als "Allgäu-Express" ganz vorne weg! Der Japaner Ryota Yamamoto musste bereits vor dem Tempo der Deutschen kapitulieren, während sich der Österreicher Lukas Greiderer hinten an den Deutschen festbeißen möchte. Das deutsche Duo arbeitet vorne zusammen und will hier früh die Zeichen auf Gold und Silber stellen.

Nordische Kombination - 12:10 Uhr: Yamamoto eingeholt

Bereits zum Ende der ersten Runde in Zhangjiakou schließen die drei Verfolger aus Deutschland und Österreich auf den Japaner auf. Ebenso schiebt sich die zweite Verfolgergruppe um Vinzenz Geiger, Joergen Graabak und Co an, auch bald vorne dabei zu sein! Das wird eine richtige spannende Nummer!

Nordische Kombination - 11:55 Uhr: Kampf um Gold

Deutschland hat glänzende Chancen auf die Medaillen beim Wettbewerb der Nordischen Kombinierer! um 12 Uhr gehen die Athleten auf die Zehn-Kilometerstrecke in Zhangjiakou. Der Japaner Ryota Yamamoto geht nach dem Springen als Erster mit 38 Sekunden Vorsprung auf den Österreicher Lukas Greiderer auf die Strecke. Unmittelbar dahinter wollen Julian Schmid und Johannes Rydzek, die mit 40 und 43 Sekunden Rückstand fast zeitgleich loslaufen, den Japaner gemeinsam attackieren. Der österreichische Topathlet Johannes Lamparter startet als Fünfter nahezu zeitgleich mit dem Japaner Yachi Sora. Der beste Deutsche aus dem Weltcup, Vinzenz Geiger, muss von weiter hinten angreifen. Mit 1:26 Minuten Abstand auf die Spitze muss er ordentlich Boden gut machen. Es wird in jedem Fall ein extrem spannender Kampf um Gold!

Nordische Kombination - 09:50 Uhr: Gute Ausgangslage

Die deutschen Athleten haben sich eine gute Ausgangslage für den Lauf geschaffen. Julian Schmid geht als bester Deutscher als dritter auf die Strecke. Er liegt 40 Sekunden hinter dem Führenden Ryota Yamamoto. Johannes Rydzek liegt direkt hinter Schmid auf Rang vier mit 43 Sekunden Rückstand. Vinzenz Geiger hat 1:26 Rückstand und liegt Rang elf.

Nordische Kombination

Um 9:30 Uhr starten die Nordischen Kombinierer auf der Schanze. Nicht mit dabei aus deutscher Sicht sind Terence Weber und Erik Frenzel. Bei Weber bestand nach seinem positiven Test eine kleine Hoffnung auf eine Teilnahme, doch sein Werte hatten sich vor dem Start verschlechtert. Damit gehen mit Johannes Rydzek, Vinzenz Gieger und Julian Schmid drei Deutsche an den Start.

Ski Alpin - Dürr verpasst Medaille

Lena Dürr verliert unten alles und fällt auf Rang vier zurück. Ist das bitter. Gold geht an Petra Vlhova vor Katharina Liensberger und Wendy Holdener. Dürr fehlen am Ende 0,19 Sekunden auf eine Medaille.

Ski Alpin - 07:36 Uhr: Gisin fällt zurück

0,69 Sekunden beträgt der Vorsprung am Start von der Schweizerin auf Vlhova und baut diesen im oberen Teil aus. Doch bei der zweiten Zwischenzeit ist schon fast alles Weg. Sie fährt ihr zu zaghaft und landet nur auf Rang fünf!

Ski Alpin - 07:33 Uhr: Hector scheidet aus

Sara Hector baut oben ihren Vorsprung sogar noch aus und macht kaum Fehler, doch dann fädelt sie ein. Das Aus für die Schwedin. Vlhova hat Bronze sicher.

Ski Alpin - 07:30 Uhr: Holdener fällt zurück

Für Wendy Holdener wird es eng mit einer Medaille. Sie fällt mit 0,12 Sekunden Rückstand auf Rang drei zurück. In Führung weiterhin Vlhova für Katharina Liensberger.

Ski Alpin - 07:25 Uhr: Vlhova setzt erstes Ausrufezeichen

Nach dem ersten Durchgang war Petra Vhlova mit Platz sieben nicht zufrieden. Nun zeigt sie eine verbesserte Leistung und setzt sich mit 0,77 Sekunden klar in Führung.

Ski Alpin - 07:20 Uhr: Die letzten Zehn sind unterwegs

Die Spannung steigt - wer holt hier Gold? Die Abstände sind extrem klein. Dürr hat nur 0,03 Sekunden Vorsprung auf Michelle Gisin. auf Sara Hector sind es 0,12 Sekunden. Man darf sich hier keinen Fehler leisten im Kampf um die Medaillen.

Ski Alpin - 07:05 Uhr: Aicher mit erneut starker Leistung

Die zweiten Deutsche, Emma Aicher, hat es in den zweiten Durchgang geschafft und überzeugt bei ihrer Olympia-Premiere auch im Slalom. Sie überquert mit zwei Hundertsteln Rückstand die Ziellinie. Mit diesem tollen Auftritt wird es dennoch einige Plätze nach vorne gehen.

Ski Alpin - erneute Enttäuschung für Shiffrin

Sie ist die herausragende Athletin im Skizirkus seit Jahren, doch bei Olympia will es nicht laufen. Nach dem Aus im Riesenslalom scheidet Mikaela Shiffrin auch im Slalom bereits im ersten Durchgang aus.

Ski Alpin - Standing nach Durchgang eins

Lena Dürr greift beim Olympia-Slalom der Winterspiele in Peking nach Gold. Die 30-Jährige geht nach einem starken ersten Lauf (52,17 Sekunden) als Führende ins Finale. "Es war ein Traum zu fahren, einfach ein Genuss. Ich versuche, nicht so viel nachzudenken und das Gefühl für den zweiten Durchgang zu behalten", sagte Dürr.

Hinter der deutschen Läuferin lauern Michelle Gisin (+0,03 Sekunden), Sara Hector (+0,12 Sekunden), Andreja Slokar (+0,47 Sekunden) sowie Wendy Holdener (+0,48 Sekunden).

Guten Morgen!

Wir melden uns heute bereits ganz früh, denn Lena Dürr liegt im Slalom sensationell auf Goldkurs

Olympia 2022: Welche Entscheidungen stehen an?

In unserer Übersicht findet ihr die aktuellen Medaillenentscheidungen, die am heutigen Tag anstehen.

