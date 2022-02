Ski Alpin - 08:58 Uhr: Hector holt Gold

Sara Hector hat oben etwas Probleme, kommt dann aber besser zurecht und kann ihren Vorsprung ins Ziel bringen! Gold für Schweden, dahinter holt Brignone Silber und Lara Gut-Behrami Bronze. Emma Aicher zeigt eine tolle Olympiapremier und landet auf Rang 21.

Genesungswünsche gehen an Nina O'Brian, die hier im Ziel schwer stürzte und mit dem Akia abtransportiert werden musste.

Ski Alpin - 08:55 Uhr: Truppe fällt zurück

Katharina Truppe hat Schwierigkeiten mit der Piste und fällt auf Rang drei zurück. Damit hat Lara Gut-Behrami Bronze sicher. Jetzt fehlt noch Sara Hector.

Ski Alpin - 08:53 Uhr: Brignone hat Bronze sicher

Frederica Brignone setzt sich mit 0.44 Vorsprung an die Eins und kann sich über Edelmetall freuen - nur welche wirds?

Ski Alpin - 08:35 Uhr: Gut-Behrami in Führung - O'Brian stürzt schwer

Lara Gut-Behrami ist immerhin amtierende Weltmeisterin in dieser Disziplin, patzt aber gleich zu Beginn schwer und stellt quer. Doch die 30-Jährige verarbeitet das stark und findet sofort wieder in die Spur. Fehlerfrei ist die Fahrt auch danach nicht, dafür aber unheimlich schnell! Gut-Behramis Kampfgeist wird belohnt, es geht an die Spitze!

Sorge dagegen beim Team USA. Nina O'Brian zeigt einen couragierten Auftritt, baut aber kurz vor Schluss einen Patzer ein und stürzt schwer. Sie rutscht ins Ziel und bleibt liegen. Sie wird im Zielraum behandelt. Das Rennen ist unterbrochen.

Was läuft? Erste Olympiasiegerin auf der Piste gesucht

Aktuell läuft der zweite Durchgang im Riesenslalom der Frauen. Nach dem ersten Durchgang liegt die Schwedin Sara Hector vor Katharina Truppe (Österreich) und Frederica Brignone (Italien) auf Platz eins. Topfavoritin Mikaela Shiffrin scheidete bereits im ersten Durchgang aus. Die einzige Deutsche, Emma Aicher, schaffte es als 30. in den Finaldurchgang.

Was ist in der Nacht passiert? Schwaiger stürzt schwer

Beim Olympia-Sieg von Beat Feuz in der Abfahrt sorgte der Deutsche Dominik Schwaiger für einen großen Schock: Der 30-Jährige wurde an einer kleinen Welle vor einer Steilwandkurve in Höhe der Mittelstation der Strecke "The Rock" ausgehoben, flog in das Fangnetz und rutschte dann die Piste abwärts. Dabei zog er sich nach Angaben des Deutschen Skiverbandes (DSV) eine Prellung am linken Unterarm und Ellenbogen zu. Schwaiger, mit Startnummer zwei ins Rennen gegangen, wurde unter anderem vom deutschen Mannschaftsarzt Manuel Köhne erstversorgt. Er musste mit dem Rettungsschlitten abtransportiert werden.

Was ist in der Nacht passiert? Drei Medaillenentscheidungen gefallen

Schon früh in der Nacht stand fest, dass das russische Team den Teamwettbewerb im Eiskunstlauf gewinnen werden. Nach vier absolvierten Kurzprogrammen und einer Kür führten sie das Klassement zunächst noch knapp an, bauten in den drei Kürtänzen (Eistanz, Paarlauf und Frauen Einzel) über die Nacht hinweg diese immer weiter aus, sodass das Olympiagold früh feststand, mit dem goldenen Lauf von Wunderkind Kamila Valieva dann amtlich gemacht wurde. Die USA holten als Team Silber, Japan Bronze.

Bei den Snowboardern holte Kanada im Slopestyle-Finale gleich zwei Medaillen.

Was steht auf dem Programm?

Für die kompletten Olympischen Spiele findet ihr den Plan hier.

Der Plan für heute:

02:05 Uhr: Curling-Vorrunde: Mixed Doubles

02:20 Uhr: Eiskunstlauf: Team Event - Kür Paarlauf

03:15 Uhr: Ski Alpin: Riesenslalom Frauen - 1. Lauf

03:30 Uhr: Eiskunstlauf: Team Event - Kür Eistanz, Kür Frauen

04:00 Uhr: Ski Alpin: Abfahrt

05:00 Uhr: Snowboard: Finale - Slopestyle Männer

05:10 Uhr: Eishockey - Vorrunde: Frauen

07:45 Uhr: Ski Alpin: Riesenslalom Frauen - 2. Lauf

08:30 Uhr: Freestyle Ski - Qualifikation: Big Air Frauen und Männer

09:30 Uhr: Eisschnelllauf: 1500m Frauen

10:00 Uhr: Biathlon: 15km Einzel Frauen

12:30 Uhr: Shorttrack - Viertelfinals: 500m Frauen und 1000m Männer

12:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze: Mixed Team

12:50 Uhr: Rodeln: Einsitzer Damen - 1. und 2. Lauf

13:45 Uhr: Shorttrack - Finale: 500m Frauen, 1000m Männer

+++ Olympia 2022: Hallo und herzlich willkommen +++

Guten Morgen! Auch heute warten wieder spannende Entscheidungen auf uns. Aus deutscher Sicht geht der Blick zum Biathlon-Einzel der Frauen und natürlich zur Mixed-Team im Skispringen.

Olympia 2022: Welche Entscheidungen stehen an?

In unserer Übersicht findet ihr die aktuellen Medaillenentscheidungen, die am heutigen Tag anstehen.

Olympia 2022: Wann laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?

Olympia 2022 ist live im Wechsel in der ARD und im ZDF zu sehen. Eurosport überträgt an allen Tagen live. Zudem bieten alle drei Sender Parallel-Livestreams zu den Übertragungen an. Einen detaillierten Zeit- und Sendeplan findet ihr hier.

