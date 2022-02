Peking - Der in der Vorwoche positiv auf Corona getestete Kombinierer Terence Weber wird anders als erhofft nicht im Einzel von der Normalschanze an den Start gehen. "Leider ist es so, dass sich die Werte bei Terence wieder etwas verschlechtert haben. Somit können wir ihn leider noch nicht aus der Isolation holen", sagte Teamarzt Stefan Pecher wenige Stunden von dem Olympia-Wettkampf am Mittwoch.

Bundestrainer Hermann Weinbuch hatte am Dienstag noch gehofft, dass Weber aus der Quarantäne entlassen wird und als vierter Deutscher gemeldet werden kann. Somit werden nur Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Julian Schmid (alle Oberstdorf) den Wettkampf (9:00 Uhr im Liveticker) bestreiten.

"Wir hoffen, dass Terence morgen wieder zur Mannschaft stoßen kann", sagte Pecher weiter. Gute Nachrichten gibt es vom ebenfalls positiv getesteten Eric Frenzel. "Bei Eric haben sich Gott sei Dank die Werte deutlich verbessert. Ich habe auch Werte von seiner Pulsuhr bekommen, er ist topfit. Wir hoffen, dass er nächste Woche wieder starten kann", sagte Pecher.

