Olympia-Update 08:40 Uhr: Langlauf - Klaebo mit Problemen

Während der Finne Niskanen und der Russe Bolshunov weiter unbeirrt vorne weglaufen, ist es noch überhaupt nicht das Rennen des norwegischen Weltcup-Dominators Klaebo. Der Norweger läuft nur hinterher, einzig der Russe Spitsov, der 2018 knapp Vierter wurde, versucht die Verfolgung auf die Führenden aufzunehmen. Aus deutscher Sicht schlagen sich Friedrich Moch und Lucas Bögl achtbar, die beiden liegen auf den Plätzen Zwölf und Dreizehn mit einem Abstand von etwas mehr als einer Minute auf die Spitze.

Was läuft?

Gerade ist der Skiathlon bei den Herren gestartet. Die Athleten absolvieren acht Runden, die sich über etwas mehr als 3800 Meter ziehen. Als Favorit wird logischerweise der Weltcupführende Norweger Johannes Klaebo gehandelt, der bereits dreimal Gold bei Olympischen Spielen gewinnen konnte. Daneben sind auch zahlreiche russische Ausdauersportler favorisiert, unter anderem Alexander Bolshunov, der sich jedoch früh in diesem Rennen einen Sturz einhandelt! Aus Deutschland sind Friedrich Moch, Lucas Boegl, Florian Notz und Jonas Dobler gesetzt gewesen, Letztgenannter setzt diesen Wettbewerb allerdings aus, um sich auf die anstehende Staffel zu fokussieren.

Was ist in der Nacht passiert? Teil II

Snowboarderin Annika Morgan hat bei ihrem Olympia-Debüt einen achtbaren achten Platz im Finale Slopestyle belegt. Nach insgesamt drei Durchgängen im Genting Snow Park in Zhangjiakou gewann die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott (92,88 Punkte) vor Julia Marino (USA/87,68) und Tess Coady (Australien/84,15).

Was ist in der Nacht passiert? Teil I

Mit großer Spannung war die Abfahrt bei den Männern erwartet worden, doch starker Wind macht dem Plan ein Strich durch die Rechnung. Das Rennen wurde verschoben und findet nun am Montag um 5 Uhr deutsche Zeit statt. "Es war extrem böig, in Sachen Sicherheit und Fairness war das sicher eine gute, die richtige Entscheidung", sagte DSV-Cheftrainer Christian Schwaiger zur Absage am Sonntag. Romed Baumann gab die Stimmung im Athletenlager so wieder: "Lieber kein Rennen als ein unfaires Rennen."

Was steht heute an?

Der Fokus aus deutscher Sicht liegt mit Sicherheit auf der Schanze - dort sind die Männer auf der Normalschanze an der Reihe. Karl Geiger gilt als einer der Favoriten auf die Medaille - hatte bisher aber mit der Schanze zu kämpfen. Zudem steht bei den Rodlern eine Entscheidung an. Johannes Ludwig liegt nach den ersten zwei Durchgängen auf Rang eins und hofft auf Gold. Um 12:30 Uhr beginnt der dritte Lauf.

