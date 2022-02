Olympia-Update 13:46 Uhr: Rodeln - Alles sieht nach Gold aus

Kurz durchschnaufen und dann steht direkt die nächste Entscheidung an: Die Rodel-Einsitzer kämpfen um 14:30 Uhr um die Medaillen. Beste Chancen auf Gold hat Johannes Ludwig der in Führung liegt. Nach dem dritten Lauf wurde das Feld der Rodler auf die 20 besten Starter reduziert. Im letzten Lauf wird in umgekehrter Reihenfolge der Ergebnisliste gefahren. Heißt, der schlechteste Rodler beginnt, ehe dann der bis dato beste Athlet das Rennen beschließen wird. Johannes Ludwig wird also als Letzter auf die Reise gehen. Daumen drücken!

Olympia-Update 13:39 Uhr: Skispringen - Kobayashi holt Olympiasieg

Ryoyu Kobayashi heißt der neue Olympiasieger auf der Normalschanze. Der Japaner springt 99,5 Meter und jubelt über Gold. Dahinter ein überraschendes Podium: Manuel Fettner holt Silber, Dawid Kubacki Bronze. Bester Deutscher wird Constantin Schmid als 11..

Olympia-Update 13:37 Uhr: Skispringen - Fettner hat Medaille sicher

Manuel Fettner kann sich über eine Medaille freuen. Kamil Stoch landet nur auf Rang vier und somit hat der Österreicher, der in Führung liegt, mindestens Bronze sicher.

Olympia-Update 13:30 Uhr: Skispringen - Schmid ohne Chance auf die Medaillen

Constantin Schmid hat im zweiten Durchgang nicht ganz so viel Glück mit den Bedingungen und hat keine Chance mehr auf die ersten drei Plätze. Er liegt auf Platz sechs - trotzdem eine tolle Leistung vom Deutschen.

Olympia-Update 13:20 Uhr: Skispringen - Leyhe fällt zurück

Stephan Leyhe springt 95 Meter und reiht sich auf Rang 13 ein. In Führung liegt Marius Lindvik vor Timi Zajc.

Olympia-Update 13:15 Uhr: Skispringen - Geigers bester Sprung

Endlich mal ein guter Sprung von Karl Geiger auf 99 Meter. Ein bisschen Erleichterung ist in seinem Gesicht zu sehen - er geht in Führung.

Olympia-Update 13:10 Uhr: Skispringen - 2. Durchgang

Los geht es mit Durchgang zwei - Holt Kobayashi die Goldmedaille und was ist für Constantin Schmid noch drin?

Olympia-Update 13:06 Uhr: Rodeln - Fazit

Johannes Ludwig ist weiter auf Goldkurs. Er liegt nach dem dritten Lauf in Führung. Dahinter folgt der Österreicher Wolfgang Kindl. Felix Loch fällt dagegen zurück und liegt nur noch auf Rang fünf. Der entscheidende Durchgang startet um 14:30 Uhr.

Olympia-Update 13:00 Uhr: Skispringen - Fazit

Das ist natürlich ein herber Schlag für die deutschen Skispringer. Obwohl Karl Geiger im Vorfeld Probleme mit der Schanze hatte, war die Hoffnung groß, dass der Knoten zum Wettkampf platzt. Dass Markus Eisenbichler den zweiten Durchgang sogar ganz verpasst, ist sehr ärgerlich.

Die erfreuliche Nachricht ist aber Constantin Schmid, der die guten Bedingungen ausnutzen konnte und mit Platz sechs eine tolle Leistung zeigte.

Olympia-Update 12:50 Uhr: Skispringen - Geiger weit zurück

Es bleibt dabei: Karl Geiger kommt mit der Schanze nicht zurecht und springt nur 96 Meter - damit ist er nur 21. und hat keinerlei Chancen auf die Medaillen. Bester Deutscher ist Constantin Schmid auf Rang sechs. In Führung liegt Kobayashi vor Prevc und Kamil Stoch aus Polen. Markus Eisenbichler verpasst als 31. sogar den zweiten Durchgang.

Olympia-Update 12:48 Uhr: Skispringen - Kobayashi überzeugt

Der Vierschanzentournee-Sieger hat auch keine guten Bedingungen, macht aber das Beste draus und springt 104,5 Meter und geht mit 145,4 Punkten vor Peter Prevc in Führung.

Olympia-Update 12:44 Uhr: Skispringen - Eisenbichler enttäuscht

Markus Eisenbichler hat schwierige Bedingungen und kommt bei Rückenwind und einem späten Absprung nur auf 92 Metern - damit ist er 26. und muss um den zweiten Durchgang bangen.

Olympia-Update 12:40 Uhr: Rodeln - Loch kommt nicht voran

Nachdem Dominik Fischnaller aus Italien einen katastrophalen dritten Lauf hingelegt hat, hat Felix Loch die große Chance, sich auf den Bronzerang vorzuschieben. Doch auch der dreifache Olympiasieger kommt nicht annähernd an die Laufzeit von Johannes Ludwig heran. Da passt irgendwie nichts zusammen beim 32-Jährigen, der im Ziel nur den Kopf schüttelt und Vierter bleibt.

Olympia-Update 12:34 Uhr: Skispringen - Schmid mit tollem Sprung

Constantin Schmid zeigt: Hier ist einiges möglich und springt 102 Meter. Das reicht für Rang fünf. Stephan Leyhe hat etwas mehr zu kämpfen und wird vorläufig 11..

Olympia-Update 12:31 Uhr: Rodeln - Ludwig mit Track Record

Johannes Ludwig eröffnet den 3. Durchgang und liefert einen neuen Bahnrekord. Konkurrent Wolfgang Kindl verliert ein bisschen auf den Deutschen - der Rückstand wächst auf 0.113 Sekunden an.

Olympia-Update 12:27 Uhr: Skispringen - Es wird weit gesprungen

Die Sprünge gehen hier sehr weit. Dawid Kubacki springt 104 Meter, Danil Sadreev sogar 107,5 - die Jury reagiert und verkürzt den Anlauf.

Olympia-Update 12:21 Uhr: Rodeln - 3. Lauf steht an

In wenigen Minuten geht es für die Rodler im Einsitzer mit dem dritten Finaldurchgang weiter. Die erste deutsche Goldmedaille scheint zum Greifen nah, denn zur Halbzeit führt der Thüringer Johannes Ludwig die Konkurrenz an. Hinter Wolfgang Kindl aus Österreich und dem Italiener Dominik Fischnaller liegt der dreifache Olympiasieger Felix Loch aktuell auf Rang vier. Um 12:30 Uhr startet der dritte Durchgang, die Entscheidung fällt dann um 14:15 Uhr.

Olympia-Update 12:20 Uhr: Skispringen - Aalto in Führung

Der Finne Antti Aalto liegt aktuell vorne. Er springt 101,5 Meter und setzt sich damit vor Roman Koudelka.

Olympia-Update 12:02 Uhr: Skispringen - 1. Durchgang ist eröffnet

Es ist angerichtet und mit dem US-Amerikaner Casey Larson geht der erste Starter in der heutigen Medaillen-Entscheidung über die Schanze. Für die 30 Besten wird es in den Finaldurchgang gehen. Bei leichtem Aufwind geht es für ihn gleich einmal gut los und es werden 96,5 Meter. Damit hat er durchaus die Möglichkeit, das Finale zu sehen, was heute sein Hauptziel sein dürfte.

Olympia-Update 12:00 Uhr: Skispringen - Startliste

Den olympischen Wettbewerb eröffnet der US-Amerikaner Casey Larson. Beendet wird er von Karl Geiger. Als erster Deutscher geht Constantin Schmid an den Start, direkt gefolgt von Stephan Leyhe. Mitfavorit Marius Lindvik ist als 47. dran, Ryoyu Kobayashi als 49..

Olympia-Update 11:36 Uhr: Skispringen - Probedurchgang

Der Probedurchgang geht an Evgeniy Klimov, der die meisten Punkte erhält. Markus Lindvink und Anze Lanisek springen mit 102 Metern am weitesten. Die Deutschen zeigen eine durchwachsene Leistung: Markus Eisenbichler wird mit 95 Metern als 20. bester Deutscher, dahinter dann Stephan Leyhe und Karl Geiger.

Olympia-Update 11:20 Uhr: Skispringern legen bald los

Um 12 Uhr ist es endlich soweit: Die Entscheidung auf der Normalschanze bei den Herren steht an. Der Wettbewerb wird aus deutscher Sicht mit Spannung erwartet - was kann Karl Geiger leisten und wem gelingt die Überraschung? Bald wissen wir mehr...

Olympia-Update 11:15 Uhr: Eisschnelllauf - Schweden holt Gold

Eine Sekunde Rückstand hatte van der Poel zum Anbruch der letzten Runde noch auf den Niederländer Patrick Roest, doch der Schwede legt zum Ende des Rennens unfassbare Zeiten unter 29 Sekunden hin und sichert sich nach seinem Weltrekord im Dezember nun auch die goldene Medaille! Total überwältigt von seinen Gefühlen dreht er eine Ehrenrunde vor den Fans und feiert seinen Triumph. Silber geht an Patrick Roest aus den Niederlanden - Hallgeir Engebraaten aus Norwegen holt Bronze. Bester Deutscher wird Patrick Beckert auf Rang elf.

Olympia-Update 10:47 Uhr: Eisschnelllauf - Beckert mit ordentlicher Leistung

Der Italiener Malfatti macht zu Beginn gegen Beckert das Rennen und läuft immer knapp vor dem Deutschen. Dieser dreht dann aber mit zunehmender Renndauer auf und steigert seine Rundenzeiten. Nachdem er zu Beginn nicht die 30 Sekundenmarke unterbieten konnte, legt er zum Ende noch eine Schippe drauf und zaubert Zeiten unter 30 Sekunden aufs Eis. 6:19.58 und Rang Sechs steht am Ende auf der Anzeigetafel. Den Italiener hat er geknackt, für die Spitzenleute reicht es aber nicht - ein ordentliches Ergebnis des Deutschen!

Olympia-Update 10:20 Uhr: Eisschnelllauf - Rhijnen zeigt gute Leistung

Das Olympia-Debüt von Eisschnellläufer Felix Rhijnen gelingt! Der Deutsche liefert sich ein enges, spannendes Rennen mit dem Amerikaner Emery Lehman. Mit zunehmender Renndauer flitzt Rhijnen seinem Gegner aber davon und legt schnellere Rundenzeiten hin. Gute zwei Sekunden ist er im Ziel dann vorne, obwohl es für Sven Kramer nicht ganz gereicht hat. Mit 6:19.86 liegt er etwas mehr als zwei Sekunden hinter dem niederländischen Schnelllauf-Ass.

Olympia-Update 09:30 Uhr: Eisschnelllauf - Olympiasieger über 5000 Meter gesucht

Kaum ist der Skiathlon der Herren zu Ende, steht auf der Eisbahn die nächste Entscheidung an. Die zehn Duelle im Eins-gegen-Eins entscheiden, wer über 5000 Meter um die Medaillen kämpfen darf. Die zwei herausragenden Favoriten sind der Niederländer Sven Kramer, der in dieser Disziplin den Olympischen Rekord hält, den er im Jahr 2018 aufgestellt hatte, und Weltrekordhalter Nils van der Poel. Aus deutscher Sicht sind Felix Rhijnen im zweiten, und Patrick Beckert im siebten Duell dabei.

Olympia-Update 09:20 Uhr: Langlauf - Bolshunov holt Gold

Im Skiathlon der Männer geht Gold deutlich an den Russen Alexander Bolshunov, dahinter landet sein Teamkollege Denis Spitsov. Bronze geht nach Finnland - Iivo Niskanen setzt sich gegen den Norweger Hans Christer Holund durch. Für die Deutschen reicht es letztlich nicht zu einem Top-10-Ergebnis. Artem Maltsev, Clément Parisse und unerwartet auch der US-Amerikaner Scott Patterson haben die Nase hier vorn. Bester DSV-Läufer wird Lucas Bögl als Zwölfter - direkt vor Friedrich Moch.

Olympia-Update 08:55 Uhr: Langlauf - Bolshunov auf dem Weg zu Gold

Alexander Bolshunov aus Russland ist auf dem Weg zu Gold im 30km-Skiathlon! Nach dem Wechsel auf die Skating-Skier seinem Kontrahenten Iivo Niskanen aus Finnland davon gelaufen. Mittlerweile liegen knapp 46 Sekunden zwischen den Beiden. Der Finne wurde nun sogar vom zweiten russischen Medaillienaspiranten Denis Spitsov abgefangen.

Olympia-Update 08:40 Uhr: Langlauf - Klaebo mit Problemen

Während der Finne Niskanen und der Russe Bolshunov weiter unbeirrt vorne weglaufen, ist es noch überhaupt nicht das Rennen des norwegischen Weltcup-Dominators Klaebo. Der Norweger läuft nur hinterher, einzig der Russe Spitsov, der 2018 knapp Vierter wurde, versucht die Verfolgung auf die Führenden aufzunehmen. Aus deutscher Sicht schlagen sich Friedrich Moch und Lucas Bögl achtbar, die beiden liegen auf den Plätzen Zwölf und Dreizehn mit einem Abstand von etwas mehr als einer Minute auf die Spitze.

Was läuft?

Gerade ist der Skiathlon bei den Herren gestartet. Die Athleten absolvieren acht Runden, die sich über etwas mehr als 3800 Meter ziehen. Als Favorit wird logischerweise der Weltcupführende Norweger Johannes Klaebo gehandelt, der bereits dreimal Gold bei Olympischen Spielen gewinnen konnte. Daneben sind auch zahlreiche russische Ausdauersportler favorisiert, unter anderem Alexander Bolshunov, der sich jedoch früh in diesem Rennen einen Sturz einhandelt! Aus Deutschland sind Friedrich Moch, Lucas Boegl, Florian Notz und Jonas Dobler gesetzt gewesen, Letztgenannter setzt diesen Wettbewerb allerdings aus, um sich auf die anstehende Staffel zu fokussieren.

Was ist in der Nacht passiert? Teil II

Snowboarderin Annika Morgan hat bei ihrem Olympia-Debüt einen achtbaren achten Platz im Finale Slopestyle belegt. Nach insgesamt drei Durchgängen im Genting Snow Park in Zhangjiakou gewann die Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott (92,88 Punkte) vor Julia Marino (USA/87,68) und Tess Coady (Australien/84,15).

Was ist in der Nacht passiert? Teil I

Mit großer Spannung war die Abfahrt bei den Männern erwartet worden, doch starker Wind macht dem Plan ein Strich durch die Rechnung. Das Rennen wurde verschoben und findet nun am Montag um 5 Uhr deutsche Zeit statt. "Es war extrem böig, in Sachen Sicherheit und Fairness war das sicher eine gute, die richtige Entscheidung", sagte DSV-Cheftrainer Christian Schwaiger zur Absage am Sonntag. Romed Baumann gab die Stimmung im Athletenlager so wieder: "Lieber kein Rennen als ein unfaires Rennen."

Was steht heute an?

Der Fokus aus deutscher Sicht liegt mit Sicherheit auf der Schanze - dort sind die Männer auf der Normalschanze an der Reihe. Karl Geiger gilt als einer der Favoriten auf die Medaille - hatte bisher aber mit der Schanze zu kämpfen. Zudem steht bei den Rodlern eine Entscheidung an. Johannes Ludwig liegt nach den ersten zwei Durchgängen auf Rang eins und hofft auf Gold. Um 12:30 Uhr beginnt der dritte Lauf.

Hier gibt es den aktuellen Tagesplan!

Hallo und Herzlich Willkommen

Guten Morgen an diesem Sonntag. Es wartet ein aufregender Wettkampftag auf uns. Viel Spaß dabei