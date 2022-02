+++ 13:05 Uhr: Die Curling-Wettbewerbe beginnen ++

Die Mixed-Staffel im Curling macht den Auftakt in die Olympischen Winterspiele. Insgesamt vier Partien stehen heute auf dem Programm. Den Auftakt macht Schweden gegen Großbritannien.

+++ Olympia 2022: Corona beschäftigt die Winterspiele +++

Noch haben die Olympischen Winterspiele nicht angefangen, doch schon jetzt ist Corona das vorherrschende Thema der Spiele. Am Mittwoch wurde ein Mitglied aus dem deutschen Team positiv getestet. Ob Athlet oder Betreuer, ist nicht bekannt. Es ist der zweite positive Fall im deutschen Team.

+++ Olympia 2022: Hallo und herzlich willkommen +++

Die Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür. Offiziell startet das Event in Peking am 4. Februar, doch bereits am 2. und 3. Februar finden einige Events statt. Mit dem Liveticker von ran verpasst ihr nichts.

Olympia 2022: Welche Entscheidungen stehen an?

In unserer Übersicht findet ihr die aktuellen Medaillenentscheidungen, die am heutigen Tag anstehen.

Olympia 2022: Wann laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?

Olympia 2022 ist live im Wechsel in der ARD und im ZDF zu sehen. Eurosport überträgt an allen Tagen live. Zudem bieten alle drei Sender Parallel-Livestreams zu den Übertragungen an. Einen detaillierten Zeit- und Sendeplan findet ihr hier.

Du willst die wichtigsten Olympia-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.