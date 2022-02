Update 10 Uhr: Herzzerreißendes Video von Olympiaathletin

Kim Meylemans wollte eigentlich bei den Olympischen Spielen in Peking im Skeleton antreten. Sie wurde durch einen positiven PCR-Test ausgebremst. Mittlerweile hat sie drei negative Tests und darf trotzdem die Quarantäne nicht verlassen. In einem ergreifenden Video berichtet sie von ihrer Situation:

Update 07:30 Uhr: Eishockey - Kanada mit Kantersieg

Rekord-Olympiasieger Kanada ist mit einem Kantersieg ins Eishockeyturnier der Frauen bei den Winterspielen in Peking gestartet. Die Weltmeisterinnen aus dem Eishockey-Mutterland deklassierten die Schweiz, den Olympiadritten von 2014, zum Vorrundenauftakt in der Gruppe A mit 12:1 (3:0, 5:0, 4:1).

Mit der erwarteten Niederlage begann Olympia für die Gastgeberinnen. China, in der Weltrangliste auf Platz 19, unterlag im Wukesong-Sportzentrum in der Gruppe B Tschechien mit 1:3 (0:1, 1:1, 0:1).

Was steht auf dem Programm?

Die Olympischen Wettbewerbe sind bereits in vollem Gange. Heute Nacht um zwei Uhr wurde die Curling-Wettbewerbe im Team fortgesetzt. Um 5 Uhr eröffneten die Frauen den Eishockey Wettbewerb. Um 11 Uhr starten dann die Ski Freestyler in die Olympischen Winterspiele - bei Frauen und Männern steht die Qualifikation auf der Buckelpiste auf dem Programm.

Eine detaillierte Übersicht für den heutigen Tag gibt es hier:

+++ Olympia 2022: Hallo und herzlich willkommen +++

Die Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür. Offiziell startet das Event in Peking am 4. Februar, doch bereits am 3. Februar finden einige Events statt. Mit dem Liveticker von ran verpasst ihr nichts.

Olympia 2022: Welche Entscheidungen stehen an?

In unserer Übersicht findet ihr die aktuellen Medaillenentscheidungen, die am heutigen Tag anstehen.

Olympia 2022: Wann laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?

Olympia 2022 ist live im Wechsel in der ARD und im ZDF zu sehen. Eurosport überträgt an allen Tagen live. Zudem bieten alle drei Sender Parallel-Livestreams zu den Übertragungen an. Einen detaillierten Zeit- und Sendeplan findet ihr hier.

