Olympia-Update - 11:10 Uhr: Frenzel und Weber positiv

Schlechte Nachrichten für die deutschen Kombinierer: Erik Frenzel und Terence Weber wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Ein Start am Mittwoch ist fast ausgeschlossen - der DSV kann nun weitere Akteure nachnominieren, um auch bei der Staffel antreten zu können. Hier gibt es weitere Informationen zu dem Thema:

"Die Athleten waren nach dem Verdacht bereits von ihrer Teilmannschaft separiert worden. Aktuell gibt es bei beiden keine sogenannten Close Contacts", hieß es in der Mitteilung des DOSB: "Die vier weiteren Verdachtsfälle aus den Teilmannschaften Skeleton und Eishockey haben sich nach zwei Re-Tests nicht bestätigt."

Zuvor war die Sorge aufgekommen, dass auch die Eishockey-Mannschaft von den Corona-Fällen betroffen ist, das konnte sich aber nicht bestätigen.

Olympia-Update - 09:40 Uhr: Biathlon-Besetzung für Mixed-Staffel steht fest

Das Quartett Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Philipp Nawrath wird beim Olympia-Auftakt der Biathleten in der Mixed-Staffel am Samstag (10:00 Uhr im Liveticker) die Medaillen ins Visier nehmen. Das teilte der Deutsche Skiverband am Freitag mit. Hoffnungsträgerin Franziska Preuß wird nach ihrer Fußverletzung und Corona-Infektion noch nicht an den Start gehen.

"Mixed ist eines der schwierigsten Rennen", sagte Herrmann: "Es wird ein knappes Rennen. Wir haben die aktuell stärksten aufgestellt, aber über Medaillen nachzudenken, wäre falsch. Jeder muss sein Maximum rausholen, dann sind wir in Schlagdistanz."

Olympia-Update - 09:38 Uhr: Aicher startet im Riesenslalom

Olympia-Debütantin Emma Aicher wird den Deutschen Skiverband (DSV) beim Riesenslalom in Peking vertreten. Das gab der DSV am Freitag bekannt. Der "Riesen" ist am Montag (3:15/6:45 Uhr im Liveticker) das erste Rennen der Frauen bei den Winterspielen. Lena Dürr konzentriert sich zunächst auf den Slalom am Mittwoch, in dem sie um die Medaillen mitkämpfen soll.

Olympia-Update - 08:40 Uhr: DEB startet ohne Vier ins Training

Ohne die Abwehrspieler Korbinian Holzer und Marcel Brandt sowie die Stürmer Stefan Loibl und Daniel Pietta ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in ihre Olympia-Mission in Peking gestartet. Das Quartett fehlte beim ersten Training im Nationalen Hallenstadion am Freitagmorgen. Einer der Spieler hatte die Reise nach China nach einer überstandenen Coronainfektion nicht zusammen mit dem Team angetreten, weil er nicht genügend negative Tests vorweisen konnte. Er soll am Samstag eintreffen.

Ob die anderen drei zu den sechs Coronafällen gehören, die der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) nach der Ankunft am Donnerstag vermeldet hatte, wollte Eishockey-Sportdirektor Christian Künast nicht bestätigten.

Olympia-Update - 08:00 Uhr: Eiskunstläufer verpassen Finale

Ohne den positiv getesteten Paarlauf-Meister Nolan Seegert sind die deutschen Eiskunstläufer zum Auftakt des olympischen Teamwettbewerbs nicht über den zehnten und letzten Platz hinausgekommen. Nach drei von vier Kurzprogrammen ist das Erreichen des Kürfinales am Montag damit nicht mehr möglich.

Der viermalige deutsche Meister Paul Fentz aus Berlin konnte mit seinem neunten Platz ebenso wenig zufrieden sein wie die Dortmunder Eistänzer Katharina Müller und Tim Dieck als Zehnte. In der Mannschafts-Wertung setzten sich vor dem Kurzprogramm der Frauen, das am Sonntag (2.30 Uhr/9.30 Uhr) ausgetragen wird, die USA vor Russland und China an die Spitze.

Olympia-Update - 06:00 Uhr: Althaus legt im Training vor

Skispringerin Katharina Althaus hat einen Tag vor der Olympia-Entscheidung von der Normalschanze ihre Medaillenambitionen eindrucksvoll untermauert. Die Oberstdorferin dominierte im Training den ersten Durchgang mit einer Weite von 104,5 m und verzichtete auf einen weiteren Sprung. Die Olympiasiegerin wird am Samstag (11:45 Uhr im Liveticker) gekürt.

"Der Sprung war richtig, richtig gut. Ich habe genau das umgesetzt, was ich wollte, daher bin ich sehr zufrieden mit dem heutigen Tag und bin bereit für morgen. Ich freue mich riesig", sagte Althaus.

Olympia-Update - 05:45 Uhr: Rennrodler überzeugen im Training

Die deutschen Rennrodler Johannes Ludwig (Oberhof) und Felix Loch (Berchtesgaden) haben einen Tag vor dem olympischen Rennen ihre Favoritenrollen bestätigt. Gesamtweltcupsieger Ludwig legte im Yanqing Sliding Center am Freitag im abschließenden Trainingslauf vor Rekordweltmeister Loch die beste Zeit hin, im vorherigen Durchgang war Ludwig ebenfalls unmittelbar vor Loch auf dem vierten Platz gelandet.

Olympia-Update - 4:30 Uhr: Abfahrer kämpfen mit dem Wind

Die Olympia-Abfahrt (Sonntag, ab 4 Uhr im Liveticker) könnte zu Überraschungen führen. Starker Wind macht den Rennfahrern Probleme, so dass am Freitag das zweite Training immer wieder unterbrochen wurde. Auch für das Rennen ist Wind vorhergesagt.

Für den Olympiasieg, mutmaßte Romed Baumann, werde es "ein bissl Glück brauchen. Es nützt dir wahrscheinlich die beste Fahrt nix. Wenn du oben so einen Gegenwind hast, kannst du noch so schnell Ski fahren - es wird sich nicht ausgehen." Baumann war als Achter mit einem Rückstand von 0,55 Sekunden auf die Bestzeit von Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde schnellster Deutscher.

Was steht auf dem Programm?

Alle Wettbewerbe am heutigen Tag haben bereits in der Nacht stattgefunden und sind so eben beendet worden.

+++ Olympia 2022: Hallo und herzlich willkommen +++

Die Olympischen Winterspiele stehen vor der Tür. Heute werden die Olympischen Winterspiele offiziell eröffnet. Um 12 Uhr beginnt die große Feier. Bereits im Vorfeld fanden einige Wettbewerbe und Trainings statt. Hier gibt es alles Wissenswerte.

Olympia 2022: Welche Entscheidungen stehen an?

In unserer Übersicht findet ihr die aktuellen Medaillenentscheidungen, die am heutigen Tag anstehen.

Olympia 2022: Wann laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?

Olympia 2022 ist live im Wechsel in der ARD und im ZDF zu sehen. Eurosport überträgt an allen Tagen live. Zudem bieten alle drei Sender Parallel-Livestreams zu den Übertragungen an. Einen detaillierten Zeit- und Sendeplan findet ihr hier.

