Olympia-Update 10:05 Uhr: Biathlon - Zweites Schießen

Italien muss einmal nachlasen und geht als erstes Team auf die Strecke - direkt dahinter Norwegen, die im zweiten Schießen fehlerfrei bleiben. Auf Platz drei sortiert sich Schweden mit Hanna Öberg ein. Frankreich muss dagegen in die Strafrunde und auch Deutschland muss erneut in die Strafrunde.

Olympia-Update 10:05 Uhr: Biathlon - Voigt verliert auf der Loipe

Es läuft nicht für Vanessa Voigt: Nach der Strafrunde muss sie auch in der Loipe größeren Rückstand zulassen. Der Rückstand ist mittlerweile auf 1:08.3 angewachsen.

Olympia-Update 10:05 Uhr: Biathlon - Erstes Schießen

Finnland und Italien bleiben fehlerfrei. Vanessa Voigt muss dagegen in die Strafrunde. In Führung ist Italien vor Finnland und China. Deutschland liegt mit fast einer Minute Rückstand auf Platz 17. Favorit Norwegen musste einmal nachladen und liegt auf Platz zehn.

Olympia-Update 09:35 Uhr: Biathlon - Schwere Bedingungen

Bereits beim Anschießen hatten die Sportler Probleme mit dem enorm böigen Wind. Als zweiter entscheidender Faktor kommt heute die ungewohnte Höhenlage von 1700 Meter über dem Meeresspiegel zum tragen. Auch die Strecke ist extrem anspruchsvoll und enthält lange und zähe Anstiege. Die ganz Steile Kante ist zwar nicht dabei, jedoch muss man permanent Arbeiten, was anhand des geringeren Sauerstoffgehaltes enorm auf die Lungen und Oberschenkel geht.

Es geht Schlag auf Schlag: Im Biathlon fällt die nächste Entscheidung

Die Mixed-Staffel im Biathlon steht auf dem Programm. Für Deutschland gehen Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Philipp Nawrath an den Start und wollen eine Medaille holen. Favoriten sind auch hier die Norweger, die mit folgenden Vier starten: Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland, Tajei Bö und Johannes Thingnes Bö.

Zum Favoritenkreis gehören zudem die Teams aus Schweden (Hanna Öberg / Elvira Öberg / Martin Ponsiluoma / Sebastian Samuelsson), Belarus (Dzinara Alimbekava / Hanna Sola / Mikita Labastau / Anton Smolski) und Russland (Uliana Nigmatullina / Kristina Reztsova / Alexandr Loginov / Eduard Latypov).

Olympia-Update 09:35 Uhr: Eisschnelllauf - Pechstein verliert Duell

Die 3000 Meter bei den Frauen sind gestartet. Im ersten Duell war direkt Claudia Pechstein dran, die zwar einen Rekord aufstellen konnte mit ihrer Teilnahme an den achten Olympischen Spielen, allerdings hatte sie im Duell mit der Chinesin Ahenaer Adake deutlich das Nachsehen. Ihre Zeit: 4:17,16.

Olympia-Update 09:23 Uhr: Langlauf - Johaug holt souverän Gold

Therese Johaug ist ihrer Favoritenrolle beim Skiathlon gerecht geworden und hat sich die ersten Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen in Peking geholt - und ihr erstes Einzelgold. Dahinter sorgte Theresa Stadlober aus Österreich für die große Überraschung und holte sich die Bronzemedaille. Zweite wurde Natalia Nepryaeva aus Russland. Beste Deutsche wurde Katherine Sauerbrey auf Rang 13

Olympia-Update 09:23 Uhr: Langlauf - Johaug auf Kurs Gold

Therese Johaug steht kurz davor ihre erste Einzelgoldmedaille bei Olympischen Spielen zu gewinnen. Die Norwegerin hat die Konkurrenz deutlich hinter sich gelassen und liegt mit rund 44 Sekunden vor Kerttu Niskanen.

Pechstein schreibt Geschichte

Um 9:30 Uhr wird Claudia Pechstein über die 3000 Meter an den Start gehen und damit einen neuen Rekord aufstellen: Es sind ihre achten Olympischen Spiele - damit ist sie die erste Frau, der das gelingt. Als Favoritin gilt die fünfache Goldmedaillengewinnerin aber in Peking nicht mehr.

Olympia-Update 09:10 Uhr: Langlauf - Johaug bei Wechsel vorne

Therese Johaug hält ihr Tempo hoch und so sind es dann kurz vor dem Skiwechsel nur noch vier Athletinnen, die nah an ihr dran sind. Namentlich sind das die Finninnen Niskanen und Pärmäkoski sowie die Schwedin Karlsson. Terasa Stadlober und Katharina Hennig mussten abreißen lassen, liegen aber weiter in den Top Ten.

Olympia-Update 08:55 Uhr: Langlauf - Johaug führt das Feld an

Gemeinsam mit der US-Amerikanerin Rosie Brennan macht Therese Johaug beim Skiathlon früh die Tempoarbeit. Auch Katharina Hennig findet sich in der Kopfgruppe ein, um dann bei der Musik zu sein, wenn die Tempoverschärfungen kommen.

Erste Medaillenentscheidung steht an!

Um 8:45 Uhr ist es soweit: Der erste Wettbewerb mit Medaillenntscheidung steht an. Im Langlauf ist der Skiathlon der Frauen dran. Favorisiert sind beim Duett aus je 7,5 Kilometern in klassischer und freier Technik Norwegens Langlauf-Queen Therese Johaug und die Schwedinnen Frida Karlsson und Ebba Andersson. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Katharina Hennig, die in diesem Winter bereits einmal aufs Podest lief. Hier sind wir natürlich live dabei.

Olympia-Update 08:33 Uhr: Geiger mit besserem Sprung

Nachdem Karl Geiger bisher große Probleme mit der Schanze hatte, kommt er in der Qualifikation besser zurecht und landet auf 97,5 Metern und damit Rang neun. Der Sieg in der Qualifikation geht an Norwegen: Markus Lindvik landet vor Teamkollege Robert Johansson. Piotr Zyla aus Polen wird Dritter.

Olympia-Update 08:30 Uhr - Durchwachsener Sprung von Eisenbichler

Markus Eisenbichler kommt in der Qualifikation etwas besser zurecht. Nach 79 Metern im Probedurchgang landete der Deutsche auf 91 Meter.

Was läuft?

Gerade ist die Qualifikation bei den Skispringern in vollem Gange. Auch hier macht starker Wind den Athleten zu schaffen. Aus deutscher Sicht gilt Karl Geiger als Topfavorit auf Gold. Allerdings hatte er bisher mit der Schanze zu kämpfen. Um 11:45 Uhr sind dann die Frauen dran und kämpfen um den ersten Medaillensatz.

Was in der Nacht passiert? Teil III

Bei den Skifahrern hat Andreas Sander das letzte Startticket im Team D für die Abfahrt am Sonntag ergattert. Eigentlich wollte Cheftrainer Christian Schwaiger nach dem dritten Training seine Wahl zwischen Sander und Simon Jocher treffen, aber eine windbedingt Absage macht dem DSV ein Strich durch die Rechnung.

Alles weitere aus der Nacht gibt es hier zum Nachlesen!

Was ist in der Nacht passiert? Teil II

Schlechte Nachrichten dagegen bei den Kombinierern: Eric Frenzel und Terence Weber können nach ihrem positiven Coronatest am Mittwoch nicht an den Start gehen. "Der erste Wettkampf ist gelaufen, leider. Gesundheit geht eindeutig vor Goldmedaille, ich muss sie schützen", sagte Mannschaftsarzt Stefan Pecher am Samstag. Beide haben zwar keine Symptome, aber vor allem mental sei es eine Belastung für die beiden Athleten - vor allem für Eric Frenzel, so Pecher. Der Deutsche Skiverband (DSV) entschied daher, dass Teamkollege Manuel Faißt am Sonntag aus Deutschland nach Peking nachreist.

Was ist in der Nacht passiert? Teil I

Gute Nachrichten bei den Snowboarderinnen: Annika Morgan hat bei ihren ersten Olympischen Spielen das Finale im Slopestyle erreicht. Sie landete mit 67,63 Punkte auf Rang zehn. "Ich bin so erleichtert", sagte Morgan dem "SID": "Als ich am Start stand, hatte ich echt Angst, denn es wurde windiger. Aber ich habe das ausgeblendet und Musik gehört, dann ging es mir gut." Im Finale wolle sie vor allem "Spaß haben", es könne "alles passieren".

Der Sieg im der Quali ging an die Australierin Zoi Sadowski Synnott mit 86,75 Punkten. Das Finale findet am Sonntag um 02:30 Uhr statt (im Liveticker).

Was steht auf dem Programm?

Heute ist der erste "richtige" Wettkampftag und es warten einige spannenden Entscheidungen auf uns. Hier der Plan für die kommenden Stunden. Für die kompletten Olympischen Spiele findet ihr den hier.

Der Plan für heute:

07:20 Uhr: Skispringen: Großschanze - Quali Männer

08:45 Uhr: Langlauf: Skiathlon Frauen

09:30 Uhr: Eisschnelllauf: 3000m Frauen

10:00 Uhr: Biathlon: 4x6km Mixed-Staffel

11:45 Uhr: Skispringen: Normalschanze Frauen

12:10 Uhr: Rodeln: Einsitzer Herren - 1. und 2. Lauf

12:30 Uhr: Ski Freestyle: Buckelpiste Männer

12:00 Uhr: Shorttrack: Vorläufe 500m Frauen und Männer

13:23 Uhr: Shorttrack: Mixed-Staffel

+++ Olympia 2022: Hallo und herzlich willkommen +++

Die Olympischen Winterspiele sind offiziell eröffnet und gehen heute richtig los. Die ersten Medaillenentscheidungen stehen an. Ein spannender Tag wartet auf uns!

Olympia 2022: Welche Entscheidungen stehen an?

In unserer Übersicht findet ihr die aktuellen Medaillenentscheidungen, die am heutigen Tag anstehen.

Olympia 2022: Wann laufen die Olympischen Winterspiele live im TV und im Livestream?

Olympia 2022 ist live im Wechsel in der ARD und im ZDF zu sehen. Eurosport überträgt an allen Tagen live. Zudem bieten alle drei Sender Parallel-Livestreams zu den Übertragungen an. Einen detaillierten Zeit- und Sendeplan findet ihr hier.

Du willst die wichtigsten Olympia-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.