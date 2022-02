Vom 4. bis zum 20. Februar finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Insgesamt gehen die Sportler/innen in sieben Sportarten und 15 Disziplinen an den Start. Dabei gibt es sieben neue Wettkämpfe die 2022 erstmals auf dem Programm stehen.

Olympia 2022: Wer überträgt die Winterspiele in Peking live im TV?

Die Olympischen Winterspiele 2022 werden in diesem Jahr von drei verschiedenen Sendern übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich täglich ab und berichten bis zu 16 Stunden pro Tag. Eurosport überträgt an allen Tagen durchgehend von den Olympischen Winterspielen. Dabei werden alle drei Sender von Deutschland aus senden. ARD und ZDF teilen sich ein Studio in Mainz, Eurosport meldet sich aus dem Studio in Unterföhring. Vor Ort werden nur kleine Teams geschickt.

Olympia 2022: Wie sehe ich die Winterspiele im Livestream?

Neben den Übertragungen bietet die ARD einen Parallel-Livestream auf Sportschau.de an. Zudem soll es auf der Plattform bis zu sechs weitere parallele Streams geben.

Auch das ZDF bietet auf seiner Website zusätzliche Livestreams an. Auf Sportstudio.de sind neben dem normalen Stream auf weitere Livestreams zu finden.

Eurosport bietet im kostenlosen Bereich von Joyn einige Livestreams an, zudem gibt es bei Joyn+ alle Wettkämpfe zu sehen - allerdings teilweise mit Orginalkommentar.

Auch im kostenpflichtigen Eurosport Player sind die Olympischen Winterspiele zu sehen (ein Abonnement kosten 6,99 Euro).

Zudem gibt es für Abonnementen von DAZN auf der Plattform die Livestreams von Eurosport1 und Eurosport2.

Olympia 2022: Werden die Spiele bei DAZN im Stream zu sehen sein?

Ja. DAZN hat eine Kooperation mit Eurosport, so dass Abonnementen von DAZN auf der Plattform Zugriff zu den Stream von Eurosport1 und Eurosport2 haben.

Olympia 2022: Wer moderiert und kommentiert die Olympischen Spiele?

Die ARD schickt folgendes Team ins Rennen:

Aus Mainz: Jessy Wellmer, Julia Scharf

Aus Peking: Markus Othmer, Claus Lufen, Stephanie Müller-Spirra

Expert/innen: Kathi Wilhelm (Biathlon), Felix Neureuther (Ski Alpin), Sven Hannawald (Skispringen)

Kommentator/innen: Tom Bartels (Skispringen), Bernd Schmelzer (Ski alpin), Wilfried Hark (Biathlon), Christian Dexne (Biathlon), Jens-Jörg Rieck (Langlauf, Schlussfeier), Tobias Barnerssoi (Ski Cross), Peter Grube (Rodeln), Eik Galley (Bob, Skeleton), Torsten Püschel (Nordische Kombination), Jan Wiecken (Snowboard, Big Air, Halfpipe), Thorsten Iffland (Snowboardcross, Moguls), Daniel Weiss (Eiskunstlauf), Thomas Braml (Curling), Tom Scheunemann (Eishockey), Bodo Boeck (Short Track, Eishockey), Ralf Scholt (Eisschnelllauf)

Für das ZDF ist folgendes Team aktiv:

Aus Mainz: Katrin Müller-Hohenstein, Rudi Cerne

Aus Peking: Lena Kesting, Norbert König, Alexander Ruda, Sven Voss

Expert/innen: Marco Büchel (Ski Alpin), Toni Innauer (Skispringen), Laura Dahlmeier und Sven Fischer (Biathlon)

Kommentator/innen: Nils Kaben (Eröffnugnsfeier), Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger (Biathlon), Martin Wolff (Bob Frauen), Michael Kreutz (Bob Männer), Heiko Klasen, Alexander von der Groeben, Martin Wolff (Curling), Norbert Galeske, Konstantin Klostermann, Marc Windgassen (Eishockey), Petra Bindl (Eiskunstlauf), Hermann Valkyser (Eisschnelllauf), Marc Windgassen (Ski Freestyle), Peter Leissl (Langlauf), Volker Grube (Nordische Kombination), Norbert Galeske (Rodeln), Michael Kreutz, Alexander von der Groeben (Shorttrack), Martin Wolff (Skeleton), Eike Papsdorf (Skispringen Frauen), Stefan Bier (Skispringen Männer), Aris Donzelli (Ski alpin Frauen), Michael Pfeffer (Ski alpin Männer), Julius Hilfenhaus (Snowboard)

Für Eurosport geht folgendes Team an den Start:

Experten: Jochen Behle (Skilanglauf), Fritz Dopfer (Ski Alpin), Tino Edelmann (Nordische Kombination), Patrick Ehelechner (Eishockey), Christian Ehrhoff (Eishockey), Florian Eigler (Ski Cross), Anni Friesinger-Postma (Eisschnelllauf), Fabian Hambüchen (Show-Host), Stella Heiß (Curling), Kevin Kuske (Bob), Hans-Peter Pohl (Nordische Kombination), Viktoria Rebensburg (Ski Alpin), Tobias Reindl (Ski Freestyle), Andreas Renz (Eishockey), Michael Rösch (Biathlon), Aljona Savchenko (Eiskunstlauf), Julian von Schleinitz (Rodeln), Martin Schmitt (Skispringen), Werner Schuster (Skispringen), Frank Wörndl (Ski Alpin)

Kommentatoren: Mirko Heintz (Eishockey), Christoph Fetzer (Eishockey), Christoph Stadtler (Eishockey), Gerhard Leinauer (Skispringen und Eishockey), Sigi Heinrich (Biathlon und Eiskunstlauf), Christopher Bartsch (Curling),, Uli Kapp (Curling), Nico Zacek (Ski Freestyle), Marc Rohde (Langlauf), Roman Knoblauch (Nordische Kombination), Alexander Schwan (Snowboard), Maxi Stark (Snowboard), Ron Ringguth (Bob, Rodeln, Skeleton), Martina Lechner (Ski alpin), Guido Heuber (Ski alpin), Matthias Stach (Eisschnelllauf und Shorttrack)

Olympische Winterspiele 2022: Wie ist der Zeitplan und die Sendetermine im TV?

109 Medaillen werden bei Olympia 2022 vergeben. Bereits am 5. Februar fallen die ersten Entscheidungen.

Hier geht es zum Zeitplan.

(Medaillenentscheidungen sind fett markiert.)

Die Sendetermine bei ARD und ZDF:

Montag, 14. Februar: Live in der ARD (1:45-17 Uhr) und bei Eurosport

02:05 Uhr: Curling - Vorrunde: Frauen und Männer

02:22 Uhr: Eiskunstlauf: Eistanz Kür

02:30 Uhr: Freestyle Ski: Slopestyle Frauen

02:30 Uhr: Bob -Monobob Frauen - 3. und 4. Lauf

05:10 Uhr: Eishockey - Halbfinale: Frauen

12:00 Uhr: Skispringen: Teamwettbewerb Männer

12:00 Uhr: Ski Freestyle: Aerials Frauen

13:05 Uhr: Bob - Zweierbob: Männer - 1. und 2. Lauf

Dienstag, 15. Februar: Live im ZDF (2-17 Uhr) und bei Eurosport

02:05 Uhr: Curling - Vorrunde: Frauen und Männer

02:30 Uhr: Snowboard: Big Air Frauen

02:30 Uhr: Ski Freestyle: Slopestyle Männer

04:00 Uhr: Ski Alpin: Abfahrt Frauen

05:10 Uhr: Eishockey - Playoffs: Männer

06:00 Uhr: Snowboard: Big Air Männer

07:30 Uhr: Eisschnelllauf: Mannschaftsverfolgung Frauen und Männer

09:00 Uhr: Nordische Kombination: Springen - Großschanze

10:00 Uhr: Biathlon: 4 x 7,5km Staffel Männer

11:00 Uhr: Eiskunstlauf - Kurzprogramm Frauen

12:00 Uhr: Nordische Kombination: Langlauf - Einzel

13:15 Uhr: Bob - Zweierbob: Männer - 3. und 4. Lauf

Mittwoch, 16. Februar: Live in der ARD (2:25-18 Uhr) und bei Eurosport

02:05 Uhr: Curling - Vorrunde: Frauen und Männer

03:15 Uhr: Ski Alpin: Slalom Männer - 1. Lauf

05:10 Uhr: Eishockey - Viertelfinals: Männer

06:45 Uhr. Ski Alpin: Slalom Männer - 2. Lauf

08:45 Uhr: Biathlon: 4 x 6km Staffel Frauen

10:00 Uhr: Langlauf: Teamsprints klassisch Frauen und Männer

12:00 Uhr: Ski Freestyle: Aerials Herren

12:30 Uhr: Eishockey - Spiel um Platz 3: Frauen

12:30 Uhr: Shorttrack 1500m Damen

13:30 Uhr: Shorttrack: 5000m Staffel Männer

Donnerstag, 17. Februar: Live in der ARD (2:10-17 Uhr) und bei Eurosport

02:05 Uhr: Curling - Vorrunde: Frauen und Männer

03:30 Uhr: Ski Alpin - Kombination: Abfahrt Frauen

Ski Alpin - Kombination: Abfahrt Frauen 05:10 Uhr: Eishockey - Finale: Frauen

07:00 Uhr: Ski Alpin - Kombination: Slalom Frauen

07:00 Uhr: Ski Freestyle: Ski Cross Frauen

09:00 Uhr: Nordische Kombination: Springen Großschanze - Team

09:30 Uhr: Eisschnelllauf: 1000m Frauen

11:00 Uhr: Eiskunstlauf: Kür Frauen

12:00 Uhr: Nordische Kombination. Langlauf - Team

Freitag, 18. Februar: Live im ZDF (2:25-17 Uhr) und bei Eurosport

02:30 Uhr: Ski Freestyle: Halfpipe Frauen

05:10 Uhr: Eishockey - Halbfinals: Männer

07:00 Uhr: Ski Freestyle: Ski Cross Männer

07:05 Uhr: Curling - Spiel um Platz 3: Männer

09:30 Uhr: Eisschnelllauf: 1000m Männer

10:00 Uhr: Biathlon: 15km Massenstart Männer

11:30 Uhr: Eiskunstlauf - Paarlauf Kurzprogramm

13:00 Uhr: Bob - Zweierbob: Frauen - 1. und 2. Lauf

13:05 Uhr: Curling - Halbfinals: Frauen

Samstag, 19. Februar: Live im ZDF (2:30-17 Uhr) und bei Eurosport

02:30 Uhr: Ski Freestyle - Halfpipe: Frauen

02:30 Uhr: Bob - Viererbob: Männer - 1. und 2. Lauf

04:00 Uhr: Ski Alpin - Mixed Team: Parallel

07:00 Uhr: Langlauf - 50km Massenstart: Freistil Männer

07:05 Uhr: Curling - Finale: Männer

08:00 Uhr: Eisschnelllauf: Massenstart Frauen und Männer

10:00 Uhr: Biathlon: 12,5km Massenstart Frauen

12:00 Uhr: Eiskunstlauf: Paarlauf Kür

13:00 Uhr: Bob - Zweierbob: Frauen - 3. und 4. Lauf

13:05 Uhr: Curling - Spiel um Platz 3: Frauen

14:10 Uhr: Eishockey - Spiel um Platz 3: Männer

Sonntag, 20. Februar: Live in der ARD (1:25-15:30 Uhr) und bei Eurosport

02:05 Uhr: Curling - Finale: Frauen

02:30 Uhr: Bob - Viererbob: Männer - 3. und 4. Lauf

05:10 Uhr: Eishockey - Finale: Männer

07:30 Uhr: Langlauf: 30km Massenstart Freistil Frauen

Im Anschluss: Die Abschlussfeier