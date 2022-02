Peking - Olympia-Debütantin Emma Aicher wird den Deutschen Skiverband (DSV) beim Riesenslalom in Peking vertreten. Das gab der DSV am Freitag bekannt. Der "Riesen" ist am Montag (10.15/13.45 Uhr OZ, 3.15/6.45 Uhr MEZ) das erste Rennen der Frauen bei den Winterspielen. Lena Dürr konzentriert sich zunächst auf den Slalom am Mittwoch, in dem sie um die Medaillen mitkämpfen soll.

Aicher (18), Tochter einer Schwedin und eines Deutschen, gilt als großes Talent. Sie ist in Peking neben Dürr auch für den Slalom und den Team Event eingeplant. Im Weltcup nahm sie erst an einem einzigen Riesenslalom teil - im Januar in Kranjska Gora/Slowenien, wo sie das Finale verpasste.

Insgesamt hat die Technik-Spezialistin neun Weltcup-Rennen bestritten. Ihre beste Platzierung ist ein 13. Rang im Slalom, ebenfalls im Januar in Kranjska Gora.

