Peking - Der berüchtigte Wind am Olympia-Berg Xiaohaituo sorgt für eine Verschiebung der letzten Entscheidung bei den Skirennläufern. Der wegen heftiger Böen zunächst mehrmals verlegte und am Samstag letztlich abgesagte Team-Event soll nun am Sonntag (9.00 Uhr OZ/2.00 Uhr MEZ) ausgetragen werden. Das gaben die Organisatoren bekannt.

Die Vorfreude hält sich allerdings in sehr engen Grenzen, auch beim bislang medaillenlosen deutschen Team. "Die Begeisterung bei den Teams geht Richtung null, weil alle jetzt genug haben", sagte Alpinchef Wolfgang Maier angesichts der schwierigen Bedingungen am Berg. Die Absage hielt er allerdings für unumgänglich: "Es gab keine Möglichkeit, das Rennen unter fairen Bedingungen zu starten."

Wegen der Verlegung müssen die Teams umplanen, die meisten Athleten und Betreuer sollten am Sonntag nach Hause reisen. Logistisch ist die Programmänderung auch wegen der Fortsetzung der Weltcup-Saison eine große Herausforderung.

Für die deutschen Alpinen ist es nach zehn Einzelentscheidungen ohne Medaille die letzte Chance, die zweiten Spiele ohne Edelmetall hintereinander zu verhindern. Bei der WM 2021 holte die DSV-Mannschaft Bronze.

