Peking - Die deutsche Freestyle-Skifahrerin Alia Delia Eichinger (St. Oswald) hat sich kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking von der Big-Air-Anlage begeistert gezeigt. "Ich habe noch nie etwas Größeres und Cooleres gesehen", sagte sie am Donnerstag nach ihrer Ankunft im Olympischen Dorf.

"Die Anlage ist wirklich der Wahnsinn", so Eichinger weiter: "Ich bin sehr positiv überrascht und habe mega Bock auf das erste Training." Auch das Athletendorf sei "wirklich cool".

Die von vier industriellen Kühltürmen umgebene Schanze wurde auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände errichtet. Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) handelt es sich um die weltweit erste permanente Big-Air-Rampe.

Am Montag (ab 2.30 MEZ) geht es für Eichinger und Co. in der Qualifikation um den Einzug ins Big-Air-Finale am Dienstag. Die 20-Jährige ist zudem die einzige deutsche Olympia-Starterin im Slopestyle-Wettbewerb (ab 13. Februar).

