Peking - Skispringerin Katharina Althaus hat einen Tag vor der Olympia-Entscheidung von der Normalschanze ihre Medaillenambitionen eindrucksvoll untermauert. Die Oberstdorferin dominierte im Training den ersten Durchgang mit einer Weite von 104,5 m und verzichtete auf einen weiteren Sprung. Die Olympiasiegerin wird am Samstag (11.45 Uhr MEZ/ARD und Eurosport) gekürt.

Weil Pyeongchang-Siegerin Maren Lundby (Norwegen) pausiert und Topfavoritin Marita Kramer (Österreich) positiv auf Corona getestet wurde, hat Althaus realistische Chancen auf Gold. Vor vier Jahren hatte die 25-Jährige Silber hinter Lundby gewonnen.

Einen guten Eindruck hinterließ auch Selina Freitag (Aue), die sich mit den Rängen 9 und 22 für einen Einsatz am Montag im Mixed empfahl. Die Entscheidung über die Aufstellung fällt nach dem Wettkampf am Samstag. Der am Freitag geplante dritte Trainingsdurchgang wurde wegen der schwierigen Windverhältnisse abgesagt.

