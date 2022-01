Vom 4. bis zum 20. Februar finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Insgesamt gehen die Sportler/innen in sieben Sportarten und 15 Disziplinen an den Start. Dabei gibt es sieben neue Wettkämpfe die 2022 erstmals auf dem Programm stehen.

Olympia 2022: Wer überträgt die Winterspiele in Peking live im TV?

Die Olympischen Winterspiele 2022 werden in diesem Jahr von drei verschiedenen Sendern übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wechseln sich täglich ab und berichten bis zu 16 Stunden pro Tag. Eurosport überträgt an allen Tagen durchgehend von den Olympischen Winterspielen. Dabei werden alle drei Sender von Deutschland aus senden. ARD und ZDF teilen sich ein Studio in Mainz, Eurosport meldet sich aus dem Studio in Unterföhring. Vor Ort werden nur kleine Teams geschickt.

Olympia 2022: Wie sehe ich die Winterspiele im Livestream?

Parallel zu den Übertragungen bietet die ARD einen Livestream auf Sportschau.de an. Zudem soll es auf der Plattform bis zu sechs weitere parallele Streams geben.

Auch das ZDF bietet auf seiner Website Livestream an. Auf Sportstudio.de sind neben dem normalen Stream auf weitere Livestreams zu finden.

Eurosport bietet im kostenlosen Bereich von Joyn einige Livestreams an, zudem gibt es bei Joyn+ alle Wettkämpfe zu sehen - allerdings teilweise mit Orginalkommentar.

Auch im kostenpflichtigen Eurosport Player sind die Olympischen Winterspiele zu sehen (ein Abonnement kosten 6,99 Euro).

Zudem gibt es für Abonnementen von DAZN auf der Plattform die Livestreams von Eurosport1 und Eurosport2.

Olympia 2022: Werden die Spiele bei DAZN im Stream zu sehen sein?

Ja. DAZN hat eine Kooperation mit Eurosport, so dass Abonnementen von DAZN auf der Plattform Zugriff zu den Stream von Eurosport1 und Eurosport2 haben.

Olympische Winterspiele 2022: Wie ist der Zeitplan und die Sendetermine im TV?

109 Medaillen werden bei Olympia 2022 vergeben. Bereits am 5. Februar fallen die ersten Entscheidungen.

Hier geht es zum Zeitplan.

(Medaillenentscheidungen sind fett markiert.)

Die Sendetermine bei ARD und ZDF:

Mittwoch, 2. Februar: Live bei Eurosport:

13:05 Uhr: Curling - Vorrunde: Mixed Doubles

Donnerstag, 3. Februar: Live bei Eurosport

2:05 Uhr: Curling - Vorrunde: Mixed Doubles

05:10 Uhr: Eishockey - Vorrunde: Frauen

07:05 Uhr: Curling - Vorrunde: Mixed Doubles

09:40 Uhr: Eishockey - Vorrunde: Frauen - Schweden - Japan

11:00 Uhr: Ski Freestyle - Buckelpiste: Qualifikation Frauen

12:45 Uhr: Ski Freestyle - Buckelpiste: Qualifikation Männer

13:05 Uhr: Curling - Vorrunde: Mixed Doubles

14:10 Uhr: Eishockey - Vorrunde: Frauen - Finnland - USA

Freitag, 4. Februar: Live im ZDF (12-16 Uhr) und bei Eurosport:

00:10 Uhr Eishockey - Vorrunde: Frauen

01:35 Uhr Curling - Vorrunde: Mixed Doubles

02:55 Uhr Eiskunstlauf: Team Event (Kurzprogramm Männer, Eistanz, Kurzprogramm Paare)

05:10 Uhr Eishockey - Vorrunde: Frauen - Dänemark - China

06:35 Uhr Curling - Vorrunde: Mixed Doubles

13:00 Uhr Olympia-Eröffnungsfeier im Beijing National Stadium

Samstag, 5. Februar: Live in der ARD (3-17:50 Uhr) und bei Eurosport:

03:00 Uhr: Curling - Vorrunde: Mixed Doubles

03:45 Uhr: Snowboard: Slopestyle Qualifikation Frauen

05:30 Uhr: Eishockey - Vorrunde: Frauen

08:45 Uhr: Langlauf: Skiathlon Frauen

09:30 Uhr: Eisschnelllauf: 3000m Frauen

10:00 Uhr: Biathlon: 4x6km Mixed-Staffel

11:45 Uhr: Skispringen: Normalschanze Frauen

12:30 Uhr: Freestyle: Buckelpiste Männer

14:26 Uhr: Shorttrack: Mixed-Staffel

Sonntag, 6. Februar: Live im ZDF (2:10-17 Uhr) und bei Eurosport

02:30 Uhr: Snowboard: Finale - Slopestyle Frauen

04:00 Uhr: Ski Alpin: Abfahrt Männer

06:00 Uhr: Curling-Vorrunde: Mixed Doubles

06:00 Uhr: Eiskunstlaufen - Team Event: Kurzprogramm Frauen, Kür Männer

06:00 Uhr: Snowboard: Qualifikation - Slopestyle Männer

08:00 Uhr: Langlauf - Skiathlon 2x15km Männer

09:30 Uhr: Eisschnelllauf: 5000m Männer

11:00 Uhr: Eishockey - Vorrunde: Frauen

12:00 Uhr: Skispringen: Normalschanze Männer

12:30 Uhr: Freestyle: Buckelpiste Frauen

14:15 Uhr: Rodeln: Einsitzer Männer

15:30 Uhr: Eishockey - Vorrunde: Frauen - Schweiz - USA

Montag, 7. Februar: Live im ZDF (2:05-17 Uhr) und bei Eurosport

02:05 Uhr: Curling-Vorrunde: Mixed Doubles

02:20 Uhr: Eiskunstlauf: Team Event - Kür Paarlauf

03:15 Uhr: Ski Alpin: Riesenslalom Frauen - 1. Lauf

03:30 Uhr: Eiskunstlauf: Team Event - Kür Eistanz, Kür Frauen

05:00 Uhr: Snowboard: Finale - Slopestyle Männer

06:45 Uhr: Ski Alpin: Riesenslalom Frauen - 2. Lauf

08:30 Uhr: Freestyle Ski - Qualifikation: Big Air Frauen und Männer

09:30 Uhr: Eisschnelllauf: 1500m Frauen

10:00 Uhr: Biathlon: 15km Einzel Frauen

12:30 Uhr: Shorttrack - Viertelfinals: 500m Frauen

12:45 Uhr: Skispringen - Normalschanze: Mixed Team

13:45 Uhr: Shorttrack - Finale: 500m Frauen, 1000m Männer

15:15 Uhr: Eishockey - Vorrunde: Frauen - Schweiz - Finnland, China - Schweden

Dienstag, 8. Februar: Live in der ARD (2:25-17 Uhr) und bei Eurosport

03:00 Uhr: Freestyle Ski: Big Air Frauen

04:00 Uhr: Ski Alpin: Super G Männer

07:05 Uhr: Curling - Spiel um Platz 3: Mixed Doubles

07:30 Uhr: Snowboard: Parallel-Riesenslalom Frauen und Männer

09:30 Uhr: Biathlon: 20km Einzel Männer

Ab 11 Uhr: Langlauf Sprint Frauen und Männer

11:30 Uhr: Eisschnelllauf: 1500m Männer

13:05 Uhr: Curling - Finale: Mixed Doubles

14:35 Uhr: Rodeln: Einsitzer Frauen

Mittwoch, 9. Februar: Live im ZDF (3:05-17 Uhr) und bei Eurosport

03:15 Uhr: Ski Alpin: Slalom Frauen - 1. Lauf

04:00 Uhr: Freestyle Ski: Big Air Männer

06:45 Uhr: Ski Alpin: Slalom Frauen - 2. Lauf

Ab 07:30 Uhr: Snowboard: Cross Frauen

09:00 Uhr: Nordische Kombination - Springen Normalschanze

12:00 Uhr: Nordische Kombination - Langlauf

14:20 Uhr: Shorttrack: 1500m Männer

14:35 Uhr: Rodeln: Doppelsitzer Männer - 2. Lauf

Donnerstag, 10. Februar: Live im ZDF (2-17 Uhr) und bei Eurosport

02:30 Uhr: Snowboard: Halfpipe Frauen

02:38 Uhr: Eiskunstlauf: Kür Männer

03:30 Uhr: Ski Alpin - Kombination: Abfahrt Männer

Ab 7 Uhr: Snowboard: Cross Männer

07:15 Uhr: Ski Alpin - Kombination: Slalom Männer

08:00 Uhr: Langlauf: 10km Frauen klassisch

12:00 Uhr: Freestyle Ski: Mixed Team Aerials

13:00 Uhr: Eisschnelllauf: 5000m Frauen

14:10 Uhr: Eishockey - Vorrunde: Männer - Kanada - Deutschland

14:30 Uhr: Rodeln: Teamstaffel

Freitag, 11. Februar: Live in der ARD (2:10-18 Uhr) und bei Eurosport

02:30 Uhr: Snowboard: Halfpipe Männer

04:00 Uhr: Ski Alpin: Super-G Frauen

08:00 Uhr: Langlauf: 15km Männer klassisch

10:00 Uhr: Biathlon: 7,5km Sprint Frauen

11:00 Uhr: Eisschnelllauf: 10.000m Männer

13:43 Uhr: Shorttrack: 1000m Frauen

14:55 Uhr: Skeleton: Männer

Samstag, 12. Februar: Live im ZDF (3-17 Uhr) und bei Eurosport

03:00 Uhr: Snowboard: Team Cross

08:30 Uhr: Langlauf: 4 x 5km Staffel Frauen

09:40 Uhr: Eishockey - Vorrunde: Männer - Deutschland - China

10:00 Uhr: Biathlon: 10km Sprint Männer

11:53 Uhr: Eisschnelllauf: 5000m Männer

12:00 Uhr: Skispringen: Großschanze Männer

14:55 Uhr: Skeleton Frauen

Sonntag, 13. Februar: Live in der ARD (1:25-18 Uhr) und bei Eurosport

03:15 Uhr: Ski Alpin: Riesenslalom Männer - 1. Lauf

06:45 Uhr: Ski Alpin: Riesenslalom Männer 2. Lauf

08:00 Uhr: Langlauf: 4 x 10km Staffel Männer

10:00 Uhr: Biathlon: 10km Verfolgung Frauen

11:45 Uhr: Biathlon: 12,5km Verfolgung Männer

12:44 Uhr: Shorttrack: 3000m Staffel Frauen

13:14 Uhr: Shorttrack: 500m Männer

14:00 Uhr: Eisschnelllauf: 500m Frauen

14:10 Uhr: Eishockey - Vorrunde: Männer - USA-Deutschland

Montag, 14. Februar: Live in der ARD (1:45-17 Uhr) und bei Eurosport

2:22 Uhr: Eiskunstlauf: Eistanz Kür

02:30 Uhr: Freestyle Ski: Slopestyle Frauen

04:00 Uhr: Bob: Monobob Frauen

12:00 Uhr: Skispringen: Teamwettbewerb Männer

12:00 Uhr: Freestyle Ski: Aerials Frauen

Dienstag, 15. Februar: Live im ZDF (2-17 Uhr) und bei Eurosport

02:30 Uhr: Snowboard: Big Air Frauen

02:30 Uhr: Freestyle Ski: Slopestyle Männer

04:00 Uhr: Ski Alpin: Abfahrt Frauen

06:00 Uhr: Snowboard: Big Air Männer

Ab 7:30 Uhr: Eisschnelllauf: Mannschaftsverfolgung Frauen und Männer

09:00 Uhr: Nordische Kombination: Springen - Großschanze

10:00 Uhr: Biathlon: 4 x 7,5km Staffen Männer

12:00 Uhr: Nordische Kombination: Langlauf - Einzel

14:50 Uhr: Bob: Zweier-Bob Männer

Mittwoch, 16. Februar: Live in der ARD (2:25-18 Uhr) und bei Eurosport

03:15 Uhr: Ski Alpin: Slalom Männer - 1. Lauf

06:45 Uhr. Ski Alpin: Slalom Männer - 2. Lauf

08:45 Uhr: Biathlon: 4 x 6km Staffel Frauen

12:00 Uhr: Langlauf: Teamsprints klassisch Frauen und Männer

12:00 Uhr: Freestyle Ski: Aerials Herren

12:30 Uhr: Eishockey - Spiel um Platz 3: Frauen

13:44 Uhr: Shorttrack: 5000m Staffel Männer

14:18 Uhr: Shorttrack 1500m Damen

Donnerstag, 17. Februar: Live in der ARD (2:10-17 Uhr) und bei Eurosport

03:30 Uhr: Ski Alpin - Kombination: Abfahrt Frauen

05:10 Uhr: Eishockey - Finale: Frauen

07:00 Uhr: Ski Alpin - Kombination: Slalom Frauen

Ab 7 Uhr: Freestyle Ski: Ski Cross Frauen

09:00 Uhr: Nordische Kombination: Springen Großschanze - Team

09:30 Uhr: Eisschnelllauf: 1000m Frauen

11:08 Uhr: Eiskunstlauf: Kür Frauen

12:00 Uhr: Nordische Kombination. Langlauf - Team

Freitag, 18. Februar: Live im ZDF (2:25-17 Uhr) und bei Eurosport

02:30 Uhr: Freestyle Ski: Halfpipe Frauen

07:05 Uhr: Curling - Spiel um Platz 3: Männer

Ab 07:45 Uhr: Freestyle Ski: Ski Cross Männer

09:30 Uhr: Eisschnelllauf: 1000m Männer

10:00 Uhr: Biathlon: 15km Massenstart Männer

Samstag, 19. Februar: Live im ZDF (2:30-17 Uhr) und bei Eurosport

02:30 Uhr: Freestyle Ski: Halfpipe Frauen

Ab 4 Uhr: Ski Alpin - Mixed Team: Parallel

07:00 Uhr: Langlauf: 50km Massenstart - Freistil Männer

07:05 Uhr: Curling - Finale: Männer

Ab 8 Uhr: Eisschnelllauf: Massenstart Frauen und Männer

10:00 Uhr: Biathlon: 12,5km Massenstart Frauen

12:08 Uhr: Eiskunstlauf: Paarlauf Kür

13:05 Uhr: Curling - Spiel um Platz 3: Frauen

14:10 Uhr: Eishockey - Spiel um Platz 3: Männer

14:30 Uhr: Bob: Zweierbob Frauen

Sonntag, 20. Februar: Live in der ARD (1:25-15:30 Uhr) und bei Eurosport

02:05 Uhr: Curling - Finale: Frauen

04:20 Uhr: Bob: Viererbob Männer

05:10 Uhr: Eishockey - Finale: Männer

07:30 Uhr: Langlauf: 30km Massenstart Freistil Frauen

Im Anschluss: Die Abschlussfeier