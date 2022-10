Paris (SID) - 600.000 Zuschauer bei der Eröffnungsfeier, durchschnittlich 30.000 Polizisten jeden Tag im Einsatz: 20 Monate vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August 2024) hat Innenminister Gerald Darmanin die ersten Zahlen zum Mega-Event in der französischen Hauptstadt präsentiert. Demnach werden bis zu 600.000 Menschen die auf der Seine stattfindende Eröffnungsfeier verfolgen können, davon 100.000 als zahlende Zuschauer am unteren Ufer.

Dazu sollen laut Darmanin täglich zwischen 12.000 und 45.000 Ordnungshüter für die Sicherheit während der Wettkämpfe sorgen, bei der Eröffnungsfeier werden 35.000 Sicherheitskräfte eingesetzt. Vor dem Entzünden des Olympischen Feuers am 26. Juli 2024 sollen die Athletinnen und Athleten auf mehr als 160 Booten und über sechs Kilometer zwischen der Pont d'Austerlitz und der Pont d'Iena über den Fluss transportiert werden.

Nach 1900 und 1924 werden die Olympischen Spiele zum dritten Mal in Paris ausgetragen.