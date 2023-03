Paris (SID) - In der ersten Phase des Kartenverkaufs für die Olympischen Spiele in Paris 2024 sind trotz großer Kritik an den Preisen fast 3,25 Millionen Tickets verkauft worden. Dies teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Fast ein Drittel der insgesamt 10,5 Millionen Tickets für die Sommerspiele waren zunächst zum Verkauf angeboten worden. Diese konnten sich Interessierte in sportart- und sportstättenübergreifenden Ticketpaketen mit mindestens drei Karten sichern.

"Diese erste Phase war ein Erfolg, auch wenn wir die Kritik und Frustration einiger Leute verstehen, die nicht zufrieden waren", sagte Tony Estanguet, Präsident des Organisationskomitees. Zuvor hatte eine am vergangenen Wochenende veröffentlichte Umfrage ergeben, dass rund vier von fünf Franzosen die Tickets für zu teuer hielten.

In einer zweiten Verkaufsphase werden ab Mai nun Tickets für Einzelevents, darunter auch die Eröffnungsfeier, veräußert, für die sich zwischen März und Mai beworben werden muss. Die dritten Olympischen Spiele in der Stadt an der Seine nach 1900 und 1924 werden vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 ausgetragen.