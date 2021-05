München/Tokio – Weniger als drei Monate vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) wird das Großereignis im Ausrichterland weiterhin äußerst skeptisch gesehen.

Laut dem "Guardian" haben sich in einer Umfrage von "Yomiuri Shimbun" 59 Prozent der befragten Japaner für eine Absage der Spiele, die ursprünglich bereits im Sommer 2020 hätten stattfinden sollen, ausgesprochen. In einer weiteren Umfrage von "TBS News" sprachen sich sogar 65 Prozent für eine Absage oder eine weitere Verschiebung aus.

Katastrophenzustand bis Ende Mai verlängert

Ein Faktor für die negative Haltung gegenüber der Veranstaltung ist dem Bericht zufolge auch die kritischer werdende Lage bezüglich des Coronavirus. Japan hat den Katastrophenzustand in Tokio sowie anderen Regionen bis Ende Mai verlängert, da steigende Fälle und ansteckendere Varianten das Gesundheitssystem in Teilen des Landes bereits an die Belastungsgrenze bringen.

Japans Tennisstar Naomi Osaka forderte derweil, das Thema offen zu diskutieren. "Natürlich will ich, dass die Olympischen Spiele stattfinden", sagte die aktuelle Nummer zwei der Weltrangliste, merkte aber auch an: "Wenn es die Menschen gefährdet, sollte es definitiv eine Diskussion darüber geben. Aber am Ende des Tages bin ich nur eine Athletin, und draußen grassiert eine Pandemie."

