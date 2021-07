Köln (SID) - Der Internationale Sportgerichtshof CAS wird wegen der Olympischen Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) zeitweilig zwei Büros in Japans Hauptstadt unterhalten. Die Ad-hoc-Abteilung wird alle Rechtsstreitigkeiten lösen, die während der Spiele auftreten und dringende Entscheidungen binnen 24 Stunden treffen. Eine weitere Abteilung beschäftigt sich mit potenziellen Dopingverstößen, die von der Internationalen Testagentur (ITA) an sie verwiesen werden.

Beide Büros öffnen bereits am 13. Juli und schließen ihre Pforten mit dem letzten Tag der Spiele, teilte der CAS mit. Die Ad-hoc-Abteilung ist seit Atlanta 1996 bei sämtlichen Olympischen Spielen vor Ort, seit Rio 2016 setzt der CAS zusätzlich auf die lokale Präsenz der Anti-Doping-Sektion.