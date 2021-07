Tokio (SID) - Corona-Alarm im niederländischen Olympialager: Sowohl Tennisspieler Jean-Julien Rojer als auch zwei Mitglieder der Ruderdelegation wurden in Tokio positiv auf das Virus getestet. Wie der Internationale Tennisverband (ITF) am Montag mitteilte, mussten Rojer und sein Doppelpartner Wesley Koolhof ihre Teilnahme am olympischen Turnier daraufhin aufgeben. Der 39-jährige Rojer habe sich zudem in Isolation begeben.

Im Ruderteam der Niederländer wurde Trainer Josy Verdonkschot positiv getestet, nachdem bereits vor zwei Tagen eine Infektion des Einer-Teilnehmers Finn Florijn bekannt wurde. Das ganze Ruderteam der niederländischen Delegation hat sich in eine freiwillige Isolation begeben. Am Montag standen keine Wettkämpfe auf dem Programm.