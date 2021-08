Tokio (SID) - Analog im TV, digital im Livestream oder bei Youtube und als TikTok-Show: Die Olympischen Spiele in Tokio haben trotz aller widrigen Corona-Umstände den Weg zum deutschen Sportfan gefunden. "Olympia hat ein bisschen Anlauf gebraucht, doch mittlerweile sind die Zahlen bei den Fernseh-Zuschauern richtig gut", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann dem SID, sein ARD-Kollege Axel Balkausky meinte: "Unsere Übertragungen sind ein großartiger Erfolg."

Zufriedene Gesichter gibt es auch bei Rechteinhaber Discovery. "Unser Zwischenfazit ist sehr positiv - gerade auch unter dem Aspekt, dass die Produktionsbedingungen für alle, die Olympia unter COVID-Bedingungen produzieren, schwieriger sind, als wir alle es uns vorgestellt hatten", erklärte Gernot Bauer, Head of Sports bei Discovery-Tochter Eurosport.

Die ARD freut sich über einen täglichen TV-Marktanteil von durchschnittlich 20,5 Prozent, die Ausschläge nach oben gehen bis zu 26 Prozent. "Man merkt, dass das Interesse an unserem breiten Angebot auf allen Verbreitungswegen sehr groß ist und zwar durchweg in allen Altersgruppen", sagte ARD-Sportkoordinator Balkausky. Hinzu kommen täglich im Schnitt rund 1,25 Millionen Abrufe in der Mediathek.

Das ZDF kommt bei den Streamingabrufen auf ähnliche Zahlen (1,31 Millionen). "Gerade bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern ist der Zuspruch ausgezeichnet", sagte Fuhrmann und verweist auf einen besonderen Aspekt: "Sportarten, die sonst nicht so im Fokus stehen, funktionieren bei Olympia wieder richtig gut."

Für die Quoten-Highlights aber sorgten bislang eher traditionelle Sportarten. 4,50 Millionen Fans erlebten im Zweiten das erste deutsche Männer-Gold im Tennis von Alexander Zverev live mit. Im Ersten sahen 3,27 Millionen Zuschauer das Vielseitigkeits-Gold von Julia Krajewski, auch die Leichtathletik erzielt Quoten von mehr als drei Millionen Interessierten täglich.

Inhaltlich will Eurosport andere Akzente setzen. "Damit bin ich sehr zufrieden", sagte Gernot Bauer. Insbesondere der Digitalbereich finde viel Zuspruch, "wir sehen, dass bei den Zuschauern unsere neue Art der Übertragung sehr gut ankommt", so Bauer, "ein Beweis dafür ist unsere TikTok-Show, aber auch 'Big in Japan' mit Fabian Hambüchen erweist sich als tägliches Highlight-Format."