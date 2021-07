Tokio - Lena Hentschel gewinnt bei den Olympischen Spielen von Tokio Bronz. Ausgerechnet bei den von Corona geprägten Wettkämpfen. Ausgerechnet? Hentschels zweiter Vorname lautet Corona.

"Das ist kein schlechter Scherz - ich heiße wirklich Lena Corona Hentschel, das steht auch auf meiner Akkreditierung drauf", sagte die 20-Jährige in einer Medienrunde nach ihrem Bronze-Coup mit Synchronpartnerin Tina Punzel vom 3-m-Brett am Sonntag.

Lena Corona Hentschel: "Stolz auf meinen Namen"

"Es ist natürlich ein Running Gag seit dem Ausbruch der Pandemie", sagte die Berlinerin, "aber ich bin noch immer stolz auf den Namen, weil er eigentlich eine sehr schöne Bedeutung hat." Trotzdem, ergänzte sie, habe sie sich in den vergangenen Monaten ein dickes Fell zulegen müssen.

"Vorher war der Witz nur: 'Haha, so wie das Bier.' Jetzt gehen die Witze in eine andere Richtung", sagte Hentschel. Der Name sei "eine Familientradition" und werde "seit Generationen in meiner Familie weitergegeben".

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.