München/Tokio - Die deutschen Fußballer nehmen doch an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele teil. Ein Teil der Mannschaft reiste am Freitag aus Yokohama ins Olympische Dorf nach Tokio, um gemeinsam mit dem "Team D" ins Stadion einzulaufen.

Kruse verkündet das "Highlight" auf Instagram

"Wir sind heute Abend bei der Zeremonie doch am Start. Wir werden als 115. Land einlaufen. Das ist ein Highlight, auf das man sich natürlich freut", sagte Angreifer Max Kruse in seiner Instagram-Story.

Die olympische Fußball-Mannschaft war am Donnerstag mit einem 2:4 (0:3) gegen Brasilien in das Turnier gestartet. Nächster Gegner ist am Sonntag um 13:30 Uhr deutscher Zeit das Team aus Saudi-Arabien.

Du willst die wichtigsten Olympia-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.