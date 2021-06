Köln (SID) - Bei den Olympischen Spielen in Tokio werden womöglich doch japanische Zuschauer zugelassen. Angesichts sinkender Infektionszahlen in der Hauptstadt und eines inzwischen deutlich höheren Impftempos macht sich diesbezüglich Optimismus breit. "Die Sportler können nicht ihre besten Leistungen bringen, wenn keine Zuschauer da sind", wird ein ranghoher Beamter aus dem Büro von Premierminister Yoshihide Suga von der Zeitung The Asahi Shimbun zitiert.

Mit einer Entscheidung wird um den 20. Juni herum gerechnet. An diesem Tag läuft der derzeit herrschende Corona-Notstand in Tokio und neun weiteren Präfekturen Japans aus.

Auch Suga selbst hatte den Wunsch geäußert, die Spiele vor heimischen Fans stattfinden zu lassen. Ausländische Gäste werden dagegen definitiv nicht zugelassen. Der Regierungschef verwies darauf, dass selbst in Zeiten des Corona-Notstandes Spiele im Baseball und Fußball vor einer eingeschränkten Zahl an Zuschauern durchgeführt würden.

Zugelassen ist dort derzeit bis zu 50 Prozent der Stadionkapazität, allerdings darf die Zahl 5000 nicht überschritten werden. Mitglieder des Olympia-OK haben die Hoffnung, dass bei den Sommerspielen sogar bis zu 10.000 Fans erlaubt sein könnten.

Dieser Optimismus wird allerdings nicht von allen geteilt. Es gibt weiterhin Stimmen, die vor einer Zulassung von Zuschauern warnen, so von mehreren Gesundheitsexperten des Landes. Durch das unterschiedliche Bewegungsprofil der Fans bei Olympischen Spielen sei die Gefahr ungleich größer, dass sich das Coronavirus schneller verbreiten könne. Man könne diese Situation nicht mit Baseball und Fußball vergleichen.