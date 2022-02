Peking (SID) - IOC-Arzt Brian McCloskey und sein Kollege Huang Chun vom Organisationskomitee BOCOG sind zufrieden mit der Entwicklung der Coronafälle in der Olympia-Blase von Peking. "Die guten Nachrichten sind: Wir stehen wie erwartet da, aber wir lehnen uns nicht zurück, weil wir uns beim Coronavirus nie zurücklehnen dürfen", sagte McCloskey, Chef der medizinischen Kommission der Winterspiele.

Am Dienstag vermeldeten die Organisatoren nur sechs Fälle, alle innerhalb des geschlossenen Kreislaufs, die Gesamtzahl seit der Eröffnung des Olympischen Dorfes am 23. Januar liegt somit bei 393 Infektionen. "Die Chance, Corona zu bekommen, ist geringer als irgendwo anders auf der Welt", sagte McCloskey.

"Weniger Menschen kommen aus dem Ausland, damit nimmt die Zahl der Fälle und Close Contacts ab", sagte Huang, im BOCOG zuständig für die Pandemie-Bekämpfung. Infektionen könnten aber noch immer auftreten, "deshalb befolgen wir streng die Gegenmaßnahmen - und die wirken. Wir sind in der Blase in Sicherheit", sagte Huang.

McCloskey wehrte sich gegen Vorwürfe, die Isolationsentscheidungen seiner Kommission seien "kulturell oder politisch" bedingt. "Sie basieren auf der Wissenschaft, und das haben sie schon Monate vor Beginn der Spiele getan", sagte der Brite. Er betonte die Sicherheit der Blase und sagte: "Wir gehen davon aus, dass die Zahlen weiter runtergehen."

Auch die Situation der Athletinnen und Athleten in Quarantäne stimmt die Organisatoren zuversichtlich. "Es kommen mehr aus der Isolation heraus, als reingehen", sagte McCloskey, "das geht in die richtige Richtung." 50 Sportler haben laut IOC die Quarantäne mittlerweile verlassen, 32 befinden sich noch in Isolation - darunter auch der Nordische Kombinierer Eric Frenzel.