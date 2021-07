München - Das hat nichts mit olympischem Sportsgeist zu tun.

Wie im TV eindeutig zu hören war, hat Radsport-Funktionär Patrick Moster beim olympischen Zeitfahren in Tokio mit rassistischen Rufen versucht, seinen Fahrer Nikias Arndt anzufeuern.

"Hol die Kameltreiber! Hol die Kameltreiber! Komm!"



Patrick Moster, Radsporttrainer des Bundes Deutscher Radfahrer, versucht Nikias Arndt beim Olympischen Zeitfahren anzufeuern. Vor Arndt fahren ein Algerier und ein Eritreer. #Tokyo2020 pic.twitter.com/UoDLVQWlWf — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) July 28, 2021

Mit den Worten "Hol die Kameltreiber! Hol die Kameltreiber, komm!", trieb der Leistungssportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) seinen Fahrer an, der zu dem Zeitpunkt hinter zwei Kontrahenten aus Algerien und Eritrea fuhr.

Dabei ist positiv zu erwähnen, dass "ARD"-Kommentator Florian Naß die Worte unverzüglich verurteilte und betonte, dass so ein Verhalten "total daneben" sei. Immerhin.

Moster entschuldigt sich

Zu dieser Überzeugung muss auch Moster selbst gekommen sein. Jedenfalls entschuldigte sich der 54-Jährige wenig später für seinen verbalen Ausfall.

"Ich stand in der Verpflegung und habe Nikias Arndt angefeuert. Im Eifer des Gefechts und mit der Gesamtbelastung, die wir momentan hier haben, habe ich mich in der Wortwahl vergriffen. Es tut mir unendlich leid, ich kann nur aufrichtig um Entschuldigung bitten. Ich wollte niemanden diskreditieren", sagte Moster der "dpa".

"Wir haben selbst viele Bekannte mit nordafrikanischen Wurzeln, wie gesagt, es tut mir leid", sagte der Funktionär weiter.

Der Deutsche Olympische SPortbund (DOSB) kündigte seinerseits eine Reaktion an. Das Team Deutschland steht für die Einhaltung der olympischen Werte Respekt, Fairplay und Toleranz und lebt diese in all ihren sportlichen Wettbewerben", sagte Präsident Alfons Hörmann.

Es sei aber wichtig, dass sich Moster unmittelbar nach dem Wettkampf entschuldigt habe.

