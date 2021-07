Tokio (SID) - Nächster Coronafall im Olympischen Dorf in Tokio, nächster Coronafall bei den tschechischen Beachvolleyballern: Einen Tag nach dem positiven Test von Ondrej Perusic wurde auch Simon Nausch, Trainer von Barbora Hermannova and Marketa Slukova, positiv getestet. Das teilte das tschechische NOK am Dienstag mit. Nausch befinde sich mittlerweile außerhalb des Olympischen Dorfs in Isolation, wie es für Hermannova und Slukova weitergeht, ist noch unklar.

"Wir haben nach dem ersten Fall versucht, extrem vorsichtig zu sein. Leider hat das nicht funktioniert", sagte Nausch.