Peking (SID) - Der slowenische Fahnenträger Zan Kosir ist nach seiner Ankunft bei den Olympischen Spielen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der bereits 37 Jahre alte Snowboarder musste das Olympische Dorf umgehend verlassen und in ein Quarantänehotel umziehen. Kosir hatte bei den Spielen 2014 und 2018 jeweils Bronze im Parallel-Riesenslalom sowie 2014 Silber im Parallel-Slalom gewonnen.

Der slowenische Skirennläufer Martin Cater flog dagegen erst gar nicht mit nach China. Er wurde nach Angaben des Nationalen Olympischen Komitees von Slowenien bereits vor der Abreise am Sonntag positiv getestet. Der 29 Jahre alte Speed-Spezialist, der im Dezember 2020 die Weltcup-Abfahrt in Val d'Isere gewonnen hatte, fuhr im Januar in Wengen zweimal unter die ersten Zehn.

Insgesamt 37 neue Fälle gaben die Olympia-Organisatoren am Montag bekannt. 28 positive Tests wurden am Flughafen in Peking genommen, neun im "geschlossenen Kreislauf". Betroffen waren auch zwölf Athletinnen und Athleten sowie Betreuer. Die Zahl der Coronafälle, die mit den Winterspielen zusammenhängen, stieg auf 176 seit dem 23. Januar.