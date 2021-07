München/Augsburg - Für Niklas Dorsch und Josha Vagnoman ist der Olympia-Traum ausgeträumt: Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte, fahren beide nicht mit nach Tokio. Stattdessen nominiert DFB-Trainer Stefan Kuntz Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt) und Keven Schlotterbeck (SC Freiburg) nach.

"Ich bin Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg sehr dankbar dafür, dass sie unsere Olympiamannschaft nach den zwei Ausfällen mit ihren Spielern unterstützen. Das ist insbesondere in Anbetracht der Kurzfristigkeit dieser Nachnominierungen keine Selbstverständlichkeit", sagte Kuntz.

Vagnoman verletzt

Der Hamburger Vagnoman muss verletzungsbedingt passen, bei Dorsch ist die fehlende Freigabe seines neuen Klubs der Grund. Der U21-Europameister wechselte kürzlich für rund sieben Millionen Euro vom KAA Gent zum FC Augsburg in die Bundesliga.

Doch im Gegensatz zu Gent, die mit der Teilnahme von Dorsch an den Olympischen Spielen in Tokio einverstanden waren, stellte sich der FC Augsburg quer. Die Schwaben stellen in Marco Richter und Felix Uduokhai bereits zwei Stammkräfte für die deutsche Auswahl ab.

"Durch den Vereinswechsel war ich in einer Zwickmühle. Einerseits will man das einmalige Erlebnis einer Teilnahme an den Olympischen Spielen natürlich wahrnehmen. Andererseits will ich natürlich auch so schnell wie möglich beim FCA ankommen, die Mannschaft kennenlernen und die speziellen fußballerischen Inhalte verinnerlichen", sagte Dorsch.

Vorbereitung enorm wichtig

Der FCA wies derweil darauf hin, schon zwei Spieler nach Tokio reisen zu lassen. "Wir haben mit Marco Richter und Felix Uduokhai bereits zwei Spieler für die Olympischen Spiele abgestellt und unterstützen den DFB sehr gerne. Allerdings ist es bei Niklas Dorsch natürlich eine besondere Situation, wenn er neu zu einem Verein kommt und die Teamkollegen und Abläufe erst noch kennenlernen muss. Da ist eine Vorbereitung mit dem Team enorm wichtig", sagte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter.

Das Problem: Je nachdem, wie weit die deutsche Mannschaft im Olympischen Fußballturnier kommt, fehlen die abgestellten Spieler den Vereinen mehrere Pflichtspiele inklusive der Vorbereitung. Entsprechend bereit, einer Bundesliga-Mannschaft dauerhaft zu helfen, dürften die abgestellten Spieler also frühestens im September sein.

Das erste Pflichtspiel des FC Augsburg findet am 7. August im DFB-Pokal statt, der FCA reist zum Greifswalder FC. Am gleichen Tag wird in Tokio die Goldmedaille im Fußball ausgespielt.

