Berlin (SID) - Für Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler ist die offizielle Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio um ein Jahr ein "freudiger Moment". "An dieser Entscheidung haben viele aktiv und am Ende erfolgreich mitgewirkt. Es hat sich gezeigt: Wenn alle an einen Strang ziehen, Athleten und nationale Verbände, dann ist man nicht machtlos", sagte der 28-Jährige dem SID: "Deswegen ist das für mich ein freudiger Moment."

Röhler betonte zudem: "Der olympische Traum ist damit nicht ausgeträumt, er wird nur um ein Jahr verschoben." In den kommenden Monaten sei nur eine Sache wirklich wichtig: "Dass wir als Gesellschaft Corona überleben." Am Dienstag hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) dem Wunsch der japanischen Organisatoren stattgegeben, die Spiele auf 2021 zu verschieben.