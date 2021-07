Tokio (SID) - Olympiasiegerin Ricarda Funk hofft nach dem Triumph im Kanuslalom auf einen Schub für ihre Sportart. Es sei "cool, dass wir die erste Goldmedaille holen konnten. Dadurch haben wir die mediale Aufmerksamkeit bekommen", sagte die 29-Jährige am Tag nach ihrem Erfolg bei den Olympischen Spielen in Tokio. Sie wünsche sich, dass dieser Effekt "nachhaltig bleibt".

Funk hatte am Dienstag die erste deutsche Goldmedaille in Tokio gewonnen, Canadier-Spezialist Sideris Tasiadis hatte zuvor Bronze gewonnen. Vielleicht könne dies "eine Inspiration für die kleinen Kids zu Hause" sein, sagte Funk: "Vielleicht wollen sie jetzt auch ins Boot steigen und ein bisschen in den Wellen tanzen."