Köln (SID) - Die Olympischen Jugend-Winterspiele 2024 kehren an die Olympiastätten von 2018 zurück. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) benannte am Freitag die südkoreanische Provinz Gangwon mit den Städten Pyeongchang (Bergsport) und Gangneung (Eissport) zum Gastgeber der Jugend-Winterspiele, die bei ihrer vierten Ausgabe erstmals in Asien ausgetragen werden.

"In Übereinstimmung mit den Reformen der Olympischen Agenda 2020 werden die von Gangwon 2024 vorgeschlagenen Pläne sicherstellen, dass die Olympischen Jugendspiele nachhaltig und erschwinglich bleiben. Der Vorschlag Gangwon 2024 stärkt das Erbe von Pyeongchang 2018", sagte IOC-Präsident Thomas Bach in Lausanne/Schweiz, wo derzeit die dritte Ausgabe der Olympischen Jugend-Winterspiele über die Bühne geht.