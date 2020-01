Lausanne (SID) - Der Zustand der bei einer Probe für die Eröffnungsfeier der Olympischen Jugendspiele in Lausanne verletzten Eiskunstläuferin hat sich nach Angaben von IOC-Präsident Thomas Bach leicht verbessert. "Wir sind darüber informiert worden, dass es eine leichte Verbesserung der Situation gegeben habe. Die Nacht ist gut verlaufen", sagte Bach am Donnerstag.

Die 35-jährige Russin hatte am Mittwoch bei einem Sturz aus rund fünf Metern Höhe lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Sportlerin, die laut der Polizei in Deutschland lebt, hatte sich an Ringen in die Höhe ziehen lassen. Eine Untersuchung soll nun klären, warum sie aufs Eis stürzte.