Tokio (SID) - Der japanische Kaiser Naruhito hat die 32. Olympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet. Der Tenno sprach um 23.14 Uhr Ortszeit die traditionelle Begrüßungsformel. An der Spitze der deutschen Mannschaft trugen Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding die Fahne ins Olympiastadion. In Tokio stehen bis zum 8. August insgesamt 339 Entscheidungen auf dem Programm.