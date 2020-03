Tokio (SID) - Der Fackellauf für die Olympischen Sommerspiele 2020 wird in kleinerem Rahmen als bislang geplant durchgeführt. Das gaben die Tokio-Organisatoren am Dienstag bekannt. Es wird auf der Route in den verschiedenen Orten wegen des Coronavirus keine Empfangszeremonien geben, die Abschiedsfeierlichkeiten finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am 26. März wird das Feuer in Japan eintreffen, die Strecke führt durch alle 47 Präfekturen.

Bereits Anfang des Monats war bekannt geworden, dass unter gewissen Voraussetzungen weiterhin Zuschauer erlaubt sind. Wer sich gesundheitlich nicht wohlfühlt, solle aber lieber nicht am Straßenrand stehen. Bei allen Fackelläufern wird die Temperatur gemessen. Ist sie erhöht, wird die Teilnahme untersagt.

Das Olympische Feuer soll am Donnerstag in Athen entgegen der ursprünglichen Planung hinter verschlossenen Türen an die Gastgeberstadt überreicht werden. Zuletzt hatte das Hellenische Olympische Komitee (HOC) mitgeteilt, dass diese Entscheidung nach Anweisungen des griechischen Staates zur Eindämmung der Pandemie und zum Schutz der öffentlichen Gesundheit getroffen wurde.

Der Fackellauf war am Freitag nur einen Tag nach seinem Start im antiken Olympia in Griechenland abgebrochen worden. Zu große Menschenmengen begleiteten den Lauf, sodass die Veranstalter wegen der Ausbreitung des Coronavirus zur Absage gezwungen waren.