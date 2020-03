Berlin (SID) - Gut vier Monate vor dem geplanten Start der Sommerspiele wurde das Olympische Feuer im Panathinaikon Stadion an die Gastgeber aus Tokio übergeben. In dem historischen Stadion von Athen fanden 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt. Von Athen ging es für das Feuer per Flieger weiter Richtung Japan, wo die Spiele trotz Coronakrise vom 24. Juli bis 9. August stattfinden sollen.

Präsident Yoshiro Mori vom Organisationskomitee Tokio 2020 versprach per Videobotschaft, dass das Feuer "am 24. Juli in Tokio entfacht" werde. Wegen der Ansteckungsgefahr hatte Mori auf die Reise nach Athen verzichtet, der übliche Festakt wurde ebenfalls abgesagt.

In Japan startet nun ein mehrmonatiger Fackellauf durchs Land, ehe das Olympische Feuer am Eröffnungstag der Spiele entzündet wird. Die japanischen Organisatoren wiesen darauf hin, dass beim Fackellauf auf größere Zuschauer-Beteiligungen verzichtet werde, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. Sollten sich dennoch an der Strecke größere Menschenmengen bilden, werde der Fackellauf wie schon bei seinem Start in Griechenland abgesagt.